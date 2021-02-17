• 17 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA! Sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı 2021, saatleri neler? Hafta sonu-içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma yasağı uygulaması koronavirüs salgını nedeniyle uygulanmaya devam ediyor, ancak vatandaş Kabine toplantısından gelecek kararı bekliyor. Hafta içi belirlenen saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise bütün gün boyunca gerçekleştiriliyor. Hafta sonuna yaklaşırken bu hafta sonu yani 20-21 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ve yasakların kalkacağı tarih ise merak konusu. Kabine toplantısı sonrası kısıtlamalar ile ilgili açıklama geldi.
• 17 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü belirlenen saatlerde dışarı çıkabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu ise muaf olan kişiler hariç bütün vatandaşlar için geçerli sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının saatleri ve biteceği tarih merak konusu. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, bu hafta sonu var mı? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Kısıtlamaların biteceği tarih net olarak açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamaları için flaş açıklamada bulundu. Konuşmada; ''Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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