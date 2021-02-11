milliyet.com.tr, AA
• 11 Şubat 2021 - 20:23 • Son Güncelleme:
Son dakika... Şoke oldular! Devasa boyutlarda, bir anda ortaya çıktı...
Soğuk hava dalgası kimsenin beklemediği bir sertlikte Avrupa'yı etkisine altına almaya başladı. Türkiye'ye de gelmesi beklenen dondurucu dalganın şoku Avrupa'da henüz atlatılamamışken, bir anda ortaya çıkan dev geometrik desenler görenleri şaşkına çevirdi.
milliyet.com.tr, AA
• 11 Şubat 2021 - 20:23 • Son Güncelleme:
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Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan kar yağışı muhteşem manzaralara yol açarken, kuzey Avrupa'dan gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.
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Finlandiya'da karlar üzerinde oluşturulan "dev karmaşık geometrik desenler" tüm dünyanın ilgisini çekti.
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Finlandiyalı amatör sanatçı Janne Pyykkö ve 11 gönüllüden oluşan bir grubun karlar üzerinde binlerce adım atarak oluşturduğu dev karmaşık geometrik desenler, tüm dünyanın ilgisini çekti.
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