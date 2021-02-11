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milliyet.com.tr, AA
• 11 Şubat 2021 - 20:23 • Son Güncelleme:

Son dakika... Şoke oldular! Devasa boyutlarda, bir anda ortaya çıktı...

Soğuk hava dalgası kimsenin beklemediği bir sertlikte Avrupa'yı etkisine altına almaya başladı. Türkiye'ye de gelmesi beklenen dondurucu dalganın şoku Avrupa'da henüz atlatılamamışken, bir anda ortaya çıkan dev geometrik desenler görenleri şaşkına çevirdi.

milliyet.com.tr, AA
• 11 Şubat 2021 - 20:23 • Son Güncelleme:
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Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan kar yağışı muhteşem manzaralara yol açarken, kuzey Avrupa'dan gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.

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Finlandiya'da karlar üzerinde oluşturulan "dev karmaşık geometrik desenler" tüm dünyanın ilgisini çekti.

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Finlandiyalı amatör sanatçı Janne Pyykkö ve 11 gönüllüden oluşan bir grubun karlar üzerinde binlerce adım atarak oluşturduğu dev karmaşık geometrik desenler, tüm dünyanın ilgisini çekti.

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Finlandiya'nın güneyindeki Espoo şehrinde bulunan golf sahasında, sanatçı Pyykkö öncülüğündeki grup, 2 gün boyunca halat ve kar ayakkabıları yardımıyla 160 metre uzunluğundaki dev geometrik desenlerden oluşan eseri meydana getirdi.

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Pyykkö, BBC'ye verdiği demeçte, ünlü İngiliz "kar sanatçısı" Simon Beck’ten esinlenerek bu çalışmayı yaptığını anlattı.

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Eserine başlamadan önce evindeki bilgisayarda yapacağı deseni tasarladığını dile getiren Pyykkö, tasarımı bittiğinde ise kar ayakkabıları üreten Finlandiyalı bir markanın Facebook grubundan, kendisine yardım etmesi için gönüllüler aradığını aktardı.

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Pyykkö daha sonra yardım talebini kabul eden 11 gönüllüyle Löfkulla golf sahasına gittiklerini belirterek burada söz konusu eseri hayata geçirdiklerini söyledi.

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Amatör sanatçı, eserinin tüm dünyanın ilgisini çekmesinden heyecan duyduğunu vurgulayarak aklında başka projeler de olduğunu belirtti.

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İngiltere, sıcaklıkların -23 dereceye kadar düştüğü bu günlerde 60 yılı aşkın süredir en soğuk Şubat gecesini yaşadı. Met Office, bugün saat 8.13'te Aberdeenshire, Braemar'da havanın eksi 23 dereceye düştüğünü doğruladı.

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Sıcaklıklar Londra'nın batısında Northolt'ta -5,2 dereceye, Heathrow'da -3,8 dereceye ve Londra'nın merkezindeki St James's Park'ta -1,8 dereceye düştü.

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İskoçya, Edinburgh'da kaydedilen -13 derece ve Kinbrace'de -21.2 derece ile genel olarak en düşük gece sıcaklıklarını gördü.

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İngiltere'nin geri kalanında Sheffield -5.1, Nottingham'da -6.6, Durham'da -7.4 ve Sennybridge, Galler'de -5.5 derece idi.Cumartesi için kış hava durumu tahmini, soğuk havanın şimdiye kadar yoğun kar yağışından kaçan bölgeleri vuracağı yönünde.

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Pazar gününe kadar sıcaklıklar İngiltere'nin güneybatı bölgelerinde 10, kuzeyde ise 5 dereceye ulaşabilir.

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Met Office meteorologu Clare Nasir'e göre, kar sabah boyunca doğuya doğru temizlendiğinde, batı bölgelerinde 'hala çok soğuk olmasına rağmen, güneş ışığında oldukça keyifli' hale gelebilir.

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Braemar'daki sıcaklık -27 derece ile 30 Aralık 1995'ten bu yana Birleşik Krallık'ta görülen en düşük sıcaklıktı.Ayrıca Braemar'ın -25 dereceye ulaştığı 1955'ten bu yana en soğuk Şubat sıcaklığıydı.

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Bir teknedeki üç işçi, Hollanda başbakanının ofisinin çevresinde sudan bir bariyer oluşturmaya çalıştı.

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Hollandalılar kaymakiçin güvenli olup olmadıklarını görmek adına göllerin ve kanalların donmuş yüzeylerini test etti.

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Hollanda yollarında ve kaldırımlarındaki kar nedeniyle ise çocuklar bisiklete binmek yerine kızaklarla okula gidiyorlar.

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Avrupa'nın büyük kesimlerini etkisi altına alan dondurucu hava dalgası kimileri için eğlence olurken kimilerine de hayatı adeta dar etti. Orta Slovakya'daki binlerce evin yoğun kar yağışı nedeniyle elektrikleri kesildi.

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İsveç'te ise insanlar yağışı fırsat bilerek donan Oresund kanalı üzerinde buz hokeyi oynadı.

21SIRA TÜRKİYEDE

SIRA TÜRKİYE'DE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

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Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor" denildi.

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