milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 20:32 • Son Güncelleme:
Son dakika... Sonunda çıldırttılar! Kimse gözlerine inanamadı, o isim devreye girdi...
Mutasyonun ilk görüldüğü ülke olan İngiltere'de halk bunalmış durumda. Giderek sıkılaşan karantina tedbirleri nedeniyle insanlar iyiden iyiye bunalırken, influencer'ların hiçbir şey yokmuşçasına yaptıkları "güneşli seyahatleri" sabırları taşırmaya başladı. Influencer'ların yaptıkları işle ilgili de skandal açıklamalar yapması bardağı taşıran son damla oldu ve devreye İngiltere İçişleri Bakanı girdi...
milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 20:32 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere'de influenceraların vurdum duymaz tavrı homurdanmalara sebep oluyor.
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