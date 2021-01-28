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milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 20:32 • Son Güncelleme:

Son dakika... Sonunda çıldırttılar! Kimse gözlerine inanamadı, o isim devreye girdi...

Mutasyonun ilk görüldüğü ülke olan İngiltere'de halk bunalmış durumda. Giderek sıkılaşan karantina tedbirleri nedeniyle insanlar iyiden iyiye bunalırken, influencer'ların hiçbir şey yokmuşçasına yaptıkları "güneşli seyahatleri" sabırları taşırmaya başladı. Influencer'ların yaptıkları işle ilgili de skandal açıklamalar yapması bardağı taşıran son damla oldu ve devreye İngiltere İçişleri Bakanı girdi...

milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 20:32 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere'de influenceraların vurdum duymaz tavrı homurdanmalara sebep oluyor.

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Priti Patel,İngiltere'den çıkışların gerekli olmayan durumlar haricinde durdurulacağını açıklarken, 'dünyanın güneşli bölgelerinde gösteriş yapan' influencer'lara sert tepki gösterdi

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İçişleri Bakanı realite TV yıldızlarını tatilleri ve insanları "St Pancras İstasyonuna kayaklarıyla geldikleri" için övünmekle eleştirdi.

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Patel, milletvekillerine yaptığı açıklamada "Tatile gitmek seyahat etmek için geçerli bir neden değildir" dedi.

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Çok sayıda realite TV yıldızı, lüks otellerde dinlenmek, şezlonglarda kokteyl eşliğinde fotoğraf çektirmek ve plaj partilerinin tadını çıkarmak için Dubai'ye 'kaçtı'.

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İngiliz Bakan ayrıca yaklaşık 30 'kırmızı liste' Covid ülkesinden dönen İngilizlerin, masrafları kendilerine ait olmak üzere 10 gün boyunca otellerde karantinaya alınmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

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Bakan, hükümet olarak otellerde kaç kişinin karantinaya alınması gerektiğine dair tahminleri olduğunu, ancak net rakam vermek istemediğini söyledi.

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Kaynaklar, konaklama yerlerine gidenlerin sayısının başlangıçta yüzlerce kişi olacağını, ancak hızla düşmesi gerektiğini belirtiyor..

9KAÇINILMAZ İŞ GEZİLERİ

'KAÇINILMAZ İŞ GEZİLERİ'

Pek çok influencer, 'kaçınılmaz iş gezileri' için 3 bin milden (5 bin km) fazla uçtuklarını iddia ediyor.

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Hatta bazıları sosyal medya paylaşımlarının kendilerini 'gerekli çalışanlar' statüsüne getirmesi gerektiğini öne sürecek kadar ileri gidiyor.

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Ancak şu anda Dubai'de çalışanlar, influencerlara yaptıkları partilerle sosyal mesafeyle adeta "dalga geçtikleri" için öfkeli.

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Bölgede çalışanlar influencerları virüsü yayma riskleri nedeniyle suçladı.

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Hükümet kaynakları da "yüksek profilli" insanların "gri alanları sömürerek yaptıklarının yanlarına kar kaldığını " söyledi.

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MailOnline'a konuşan kaynaklar 'yüksek profilli insanlar bundan paçayı sıyırdı' ve 'iş olduğunu iddia ettikleri şey iş değil" diye de ekledi.

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Bugün influencer'lara getirilen eleştiriler yoğunlaşırken, Başbakan Boris Johnson, İngiltere'den ayrılan İngilizlerin tatile gitmediklerinden emin olmak için sınırda test edilecekleri konusunda uyardı.

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Ziyaretçilerin İngiltere'ye döndüklerinde karantinaya alınmaları gerekmediği için, zamanında Dubai birçokları için ideal bir seçim olmuştu.

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Ancak influencerların yoğun akını, burayı da artık 'güvenli liman' olmaktan çıkaracak gibi görünüyor.

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