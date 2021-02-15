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AA
• 15 Şubat 2021 - 01:31 • Son Güncelleme:

Son dakika... Şov yaptılar! Türkiye dahil 45 ülke, herkesin gözü onlarda...

Pakistan'ın Karaçi kentinde 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla 12 Şubat'ta başlayan çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 devam ediyor. Türk paraşütçüler göz doldururken aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikatın, bir hafta sürmesi bekleniyor.

AA
• 15 Şubat 2021 - 01:31 • Son Güncelleme:
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Pakistan'da geçtiğimiz günlerde başlayan "Barış için birlikte" tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor.

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Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 devam ediyor.

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Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, yaptığı açıklamada, AMAN-2021 tatbikatının, bölgesel iş birliği ve istikrara katkıda bulunacağını, terörizm ve suça karşı mücadelede kararlılığı teşvik edeceğini kaydetti.

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Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Han Niyazi, AMAN-2021 Deniz Tatbikatı'na katılan ülkelerin yetkilileriyle görüştü. Tatbikatın bugünkü bölümünde hücum botları ve helikopterler kullanılarak çeşitli provalar gerçekleştirildi.

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Pakistan ordusuna bağlı bando takımının gösterisi beğeni toplarken, paraşütçüler Türk ve Pakistan bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi.

645 ÜLKE KATILDI

45 ÜLKE KATILDI

Pakistan Deniz Kuvvetleri, "Barış için birlikte" sloganıyla 12 Şubat'ta başlayan tatbikatın, deniz güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturan "korsanlıkla terörizmle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi" amaçladığını duyurmuştu.

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Pakistan'ın ev sahipliğinde başlayan ve aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikatın, bir hafta sürmesi bekleniyor.

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Pakistan Deniz Kuvvetleri, "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikatın, deniz güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturan "korsanlıkla, terörizmle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi" amaçladığını duyurdu.

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Pakistan Donanması Komutanı Tuğamiral Naveed Ashraf, tatbikatın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tatbikatın deniz güvenliğini sağlamaya katkıda bulunacağını söyledi.

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Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak da yaptığı açıklamada, Ankara'nın 2007'den beri bu tatbikatların bir parçası olduğunu belirterek, Türkiye ve Pakistan'ın barış için hep birlikte olacağını kaydetti.

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