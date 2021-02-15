AA
• 15 Şubat 2021 - 01:31 • Son Güncelleme:
Son dakika... Şov yaptılar! Türkiye dahil 45 ülke, herkesin gözü onlarda...
Pakistan'ın Karaçi kentinde 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla 12 Şubat'ta başlayan çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 devam ediyor. Türk paraşütçüler göz doldururken aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikatın, bir hafta sürmesi bekleniyor.
AA
• 15 Şubat 2021 - 01:31 • Son Güncelleme:
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