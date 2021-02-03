Cem Kılıç
• 03 Şubat 2021 - 06:51 • Son Güncelleme:
Son dakika: Süre uzadı! 60 günden fazla borç varsa...
1 Şubat itibarıyla SGK prim borçlarının yapılandırması için başvuru sona erdi. Yapılandırma sonrası borç ödenirse borçsuz, ödenmezse borç bulunsa bile sağlık hizmetinden yararlanılır.
Cem Kılıç
• 03 Şubat 2021 - 06:51 • Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçları için yapılandırma başvuruları 1 Şubat’ta sona erdi. Genel sağlık sigortası prim borcu olan kişilerin borçları SGK tarafından otomatik yapılandırıldı. Yapılandırılmış borçların ödenmesi sonrası sağlık hizmetinden borçsuz yararlanmak mümkün.
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Daha önce hiç gelir testine girmeyen ve bu nedenle adına borç biriken kişiler, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurur ve hane içi gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunu tespit ettirirlerse prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Dolayısıyla bu kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır hale gelecekler.
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Prim borcunu ödemeyi geciktiren veya muhasebecisi primini geç yatıran Bağ-Kur’lular ile hiçbir sosyal güvencesi olmayıp hane içindeki geliri sınırın üzerinde olduğu için kendi primini ödeyen kişiler 60 günden fazla primlerini ödememişler ise hastane kapısından dönmek durumunda kalabiliyorlar. Cumhurbaşkanı kararı sonrası 2021 yılının sonuna kadar bu durum yaşanmayacak. Ancak borçlar ödenmezse borç birikmesi söz konusu olacak.
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Gelir testi şartı var mı?
Sigortalılar, SGK’dan aylık veya gelir alanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler primleri ödendiği için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Diğer yandan hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için iki yol izlemeleri gerekiyor.
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