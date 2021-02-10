Son Dakika: Tam 13 dakika sürdü... İzleyince küplere bindi!

Dünyanın gözü Washington'a çevrildi ve tarihi anlar dün akşam Türkiye saatiyle 21.00'de başladı. Ancak bir kişi vardı ki, bu anlar onun için kritik önem arz ediyordu. O, yaklaşık bir ay önce taşındığı yeni evinden gelişmeleri takip etti. Ancak yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre, gördüklerinden hiç memnun olmadı ve çok öfkelendi.