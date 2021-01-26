Son dakika... Tehlikeli girişim! Çin'in attığı adımlar ürkütüyor...

Ancak ABD, Çin'i ilk salgının boyutunu gizlemekle suçladı ve Çinli uzmanların araştırmanın ilk aşamasındaki şartları eleştirdi. Çin, geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana ilk resmi koronavirüs ölümünü kaydetti ve vakalar, ilk salgının sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.