milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 23:33 • Son Güncelleme:
Son dakika... Tehlikeli girişim! Çin'in attığı adımlar ürkütüyor...
Çin'in son günlerde koronavirüs salgınına ilişkin propaganda faaliyetlerinde vites artırması uzmanları endişelendiriyor. Uzmanlar, virüsün kaynağının incelenmesine dair tüm çabaları savuşturmaya çalışan ve yükü omzundan atmak için başka konuları gündeme getiren Çin'in ateşle oynadığı görüşünde. Ülkede son dönemde yayılan propaganda ise aşılarla ilgili...
milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 23:33 • Son Güncelleme:
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Çin, Pfizer'in Covid-19 aşısının güvenliği konusunda şüphe yayarken, bir yandan da virüsün bir Amerikan askeri laboratuvarında üretildiğini öne sürdü.
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Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan Huang Yanling, geçen Şubat salgının ilk haftalarında Çin'de yaygın olarak paylaşılan çevrimiçi raporlarda Hasta Sıfır (ilk hasta) olarak seçildi. Bu rapor, pandemi ile yarasa üzerinde tehlikeli deneyler yaparken yanlışlıkla koronavirüsün açığa çıkmasına sebep olduğundan şüphelenilen laboratuvar arasında doğrudan bir bağlantı yarattı.
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Raporlar, Yanling'in virüse yakalanıp yakalanmadığını veya hayatta kalıp kalmadığını belirtmiyor. Bununla birlikte, bu raporlar ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, tartışmalı enstitüde 2019 sonbaharında koronavirüse yakalanan birkaç araştırmacıdan birisi olan Yanling'in bu virüsü kapan ilk araştırmacı olduğu inancını destekliyorlar.
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