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milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 23:33 • Son Güncelleme:

Son dakika... Tehlikeli girişim! Çin'in attığı adımlar ürkütüyor...

Çin'in son günlerde koronavirüs salgınına ilişkin propaganda faaliyetlerinde vites artırması uzmanları endişelendiriyor. Uzmanlar, virüsün kaynağının incelenmesine dair tüm çabaları savuşturmaya çalışan ve yükü omzundan atmak için başka konuları gündeme getiren Çin'in ateşle oynadığı görüşünde. Ülkede son dönemde yayılan propaganda ise aşılarla ilgili...

milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 23:33 • Son Güncelleme:
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Çin, Pfizer'in Covid-19 aşısının güvenliği konusunda şüphe yayarken, bir yandan da virüsün bir Amerikan askeri laboratuvarında üretildiğini öne sürdü.

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Daily Mail'in haberine göre, Pekin'in alaycı propaganda kampanyası, Dünya Sağlık Örgütü müfettişlerinin koronavirüsün kökenini araştırmak için Wuhan'a son gelişlerinin ardından başladı.

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Çin, ABD ilaç şirketinin aşısını yaptırdıktan sonra aniden ölen insanlarla ilgili haberler yayınlamaya başladı.

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İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde Çin medyası uzmanı olan Yuan Zeng'e göre hükümetin anlattıkları o kadar geniş bir alana yayıldı ki, iyi eğitimli Çinli arkadaşları bile ona bunların doğru olup olmadığını soruyor.

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Hükümetlerin aşılarla ilgili tedirginliği gidermeye çalışırken şüpheleri kışkırtması ve komplo teorilerini yayması halk sağlığını riske atabilir diyen Zeng, "Bu çok ama çok tehlikeli bir girişim" ifadelerini kullandı.

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Çin akademisindeki sahte ünvanları ve diğer sahtekarlıkları açığa çıkarmasıyla tanınan ve şu anda ABD merkezli bir yazar olan Fang Shimin, "Amacı, pandeminin ilk günlerinde Çin hükümetinin suçunu ABD'nin komplolarına kaydırmaktır '' dedi.

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Shimin, "Taktik, Çin'deki yaygın Amerikan karşıtı duyarlılık nedeniyle oldukça başarılı." diye konuştu.

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Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nden kıdemli analist Jacob Wallis, Komünist Parti'nin DSÖ soruşturmasını siyasi bir risk olarak gördüğünü çünkü dikkatleri Çin'in üzerine çektiğini söyledi.

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Wallis, "Parti 'Kovid-19'un ortaya çıkmasından kimin sorumlu olduğu' tartışmalarının bitmesini ve ilginin başka yerlere kaymasını istiyor" ifadelerini kullandı.

10ÇİN GERÇEĞİ ÖRTBAS EDİYOR

'ÇİN GERÇEĞİ ÖRTBAS EDİYOR'

Çin devletiyle ilgili iddia ve suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan koronavirüs salgını konusundaki sorumluluğu kabul etmeyen Çinle ilgili gelen iddialar gündemde bomba etkisi yarattı.

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Wuhan hastanelerindeki doktorlar, koronavirüsün son derece bulaşıcı olduğunu bildiklerini ve yerel hükümet yetkilileri tarafından gerçeği örtbas etmelerinin söylendiğini öne sürdüler.

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Bir doktor, hastalıktan Aralık 2019 gibi erken bir zamanda haberdar olduklarını ve hükümetlere Çin Yeni Yılı kutlamalarını iptal etmeleri için önerilerde bulunduklarını söyledi, ancak ricaları reddedildi.

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Aralarından birisi şöyle diyor: "Hiçbirimizin bu virüsün insandan insana bulaştığı konusunda şüphesi yoktu." Bir diğeri, virüsün şehirde katlanarak yayılmadan önce yakın birinin enfekte olduğunu bildiğini söyledi ve ekledi:

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"Aslında Aralık sonunda veya Ocak başında, tanıdığım birinin akrabası bu virüsten öldü. Tanıdığım insanlar dahil, onunla yaşayanların çoğu da enfekte oldu."

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Bir başka doktor daha sonra hükümet yetkililerinin kendilerine bir hastane toplantısında virüs hakkında yalan söylemelerini istediğini ortaya çıkardı.

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Doktor, "Virüsün insandan insana bulaştığını biliyorduk, ancak bir hastane toplantısına katıldığımızda sesimizi çıkartmamamız söylendi" diyor.

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"Eyalet yönetimi liderleri hastaneye gerçeği söylememelerini söyledi. Hiçbir toplanmaya izin vermemeliydiler, il ve yerel yönetimler tehdidi biliyordu ama kalabalığa izin vermeye devam ettiler."

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Muhbir doktor olarak bilinen Dr. Li Wenliang ve yedi meslektaşı, SARS'a benzer semptomları olan bir hastayı muayene ettiğini söyleyerek, Covid-19 hakkında uyarıda bulundukları için Aralık ayı başlarında cezalandırıldılar.

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Daha sonra kendisi de virüsten hayatını kaybetti ve WeChat'e gönderdiği yürek burkan son sözlerinde şöyle yazdı: "Bugün nükleik asit testi sonucu pozitif, teşhis nihayet doğrulandı."

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Adeta paniğe kapılan ülkenin devlet medyası geçen hafta, salgının yurtdışında başladığının kanıtı olarak virüs semptomları olan bir kadının Kasım 2019'da Milano'da izlendiğini bildiren bir haber yayınladı.

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Önde gelen bir Çinli bilim insanı, milliyetçi Global Times'da şunları söyledi: "Diğer ülkeler potansiyel olarak Wuhan'dan önce Covid salgınları yaşadı. Soruşturmalar mümkün olan en kısa sürede yapılmalı."

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İtalya'dan gelen haberler birçok Çin gazetesinde manşetlere taşındı ve bunu sosyal medyada "dünya Çin'e bir özür borçludur" gibi yorumlar takip etti.

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Pekin liderleri, salgının Çin'e yabancılar tarafından getirildiğini iddia ederek, pandeminin suçunu başka yöne çevirmek için defalarca girişimde bulundu.

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Geçen yıl Mart ayında, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ABD Ordusunun Ekim 2019'da Wuhan'daki Askeri Dünya Oyunlarında birlikleri yarıştığında virüsü getirmiş olabileceğini söyledi.

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Geçen Kasım ayında, Çinli bilim insanları virüsün 2019 yazında, bir sıcak hava dalgasının hayvanları ve insanları aynı su kaynaklarını paylaşmaya zorladığında Hindistan'da ortaya çıkmış olabileceğini savundu.

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Bir ay sonra, devlet tarafından işletilen bir gazete, daha önce insanların ithal balıklardan enfekte olabileceği yönündeki iddiaların ardından, virüsün Avustralya'dan ithal edilen dondurulmuş ette Çin'e bulaşmış olabileceğini iddia etti.

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Daha yakın zamanlarda, gazeteler ve TV kanalları, Batı'da geliştirilen Covid-19 aşılarının etkinliğini sorgulayan haberler yayınladılar.

28İLK HASTA NEREDE

İLK HASTA NEREDE?

Batılı istihbarat yetkilileri tarafından, dünyanın ilk Covid-19 hastası olduğuna inanılan Çinli bir laboratuvar araştırmacısı için bir yıl süren arama çalışmaları, şüpheli bir devlet örtbasıyla engellendi.

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Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan Huang Yanling, geçen Şubat salgının ilk haftalarında Çin'de yaygın olarak paylaşılan çevrimiçi raporlarda Hasta Sıfır (ilk hasta) olarak seçildi. Bu rapor, pandemi ile yarasa üzerinde tehlikeli deneyler yaparken yanlışlıkla koronavirüsün açığa çıkmasına sebep olduğundan şüphelenilen laboratuvar arasında doğrudan bir bağlantı yarattı.

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Raporlar, Yanling'in virüse yakalanıp yakalanmadığını veya hayatta kalıp kalmadığını belirtmiyor. Bununla birlikte, bu raporlar ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, tartışmalı enstitüde 2019 sonbaharında koronavirüse yakalanan birkaç araştırmacıdan birisi olan Yanling'in bu virüsü kapan ilk araştırmacı olduğu inancını destekliyorlar.

31YARASA TARAFINDAN ISIRILAN ARAŞTIRMACILAR

YARASA TARAFINDAN ISIRILAN ARAŞTIRMACILAR

Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının, pandeminin başlamasından iki yıl önce, uygun güvenlik ekipmanları olmadan koronavirüs taşıdığı düşünülen yarasaları ellediklerini gösteren şok edici bir video ortaya çıktı.

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2017 tarihli video, SARS virüsü hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışan ekibiyle birlikte "Batwoman" (Yarasa kadıın) lakaplı bilim insanı Shi Zhengli'yi gösteriyor. The Taiwan Times'a göre, "Batwoman" daha önce işinin "herkesin düşündüğü kadar tehlikeli olmadığı" ile övünmüştü.

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Videodaki bilim insanları, şok edici görüntülerde güvenlik önlemlerine karşı rahat yaklaşımları nedeniyle son derece "gevşek" görünüyor.

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Bu korkunç sahneler, Covid-19'un küresel ölüm bilançosunun 2 milyonu aşmasından sadece günler sonra geldi. Bazı bilim insanları yarasaları tutarken tehlikeli madde kıyafetleri içinde görülürken, diğerleri herhangi bir koruma giymeden atışta duruyorlar.

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Virüs araştırmacısı Cui Jie, yarasa tarafından ısırıldığını hatırlıyor - acısını, dişleri eldiveninin içinden geçerken "iğne batırılmasına" benzetiyor.

36DSÖ EKİBİ ENGELLENMİŞTİ

DSÖ EKİBİ ENGELLENMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü bilim insanlarından oluşan bir ekip, koronavirüsün kökenini araştırmak için dün Wuhan'a gitti ancak Singapur'da iki bilim insanı, Çin'in utanç verici keşiflerin önlenmesi için burada tutuldu.

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Sydney Üniversitesi'nde sağlık uzmanı olan Adam Kamradt-Scott, bürokratik gecikmenin 'Çinli yetkililerin müdahale etmeye çalışıp çalışmadığı sorusunu gündeme getirdiğini' söyledi.

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Ekip, iki bilim insanının antikor test sonuçları nedeniyle Singapur'da tutulmasının ardından daha fazla engelle karşılaştı. Pozitif bir antikor testi, geçmişte birisinin koronavirüs geçirdiğini gösteriyor ancak 15 kişilik seyahat eden ekibin tamamı mevcut bir enfeksiyon için negatif sonuç almıştı.

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Çalışmalarına başlamadan önce iki hafta karantinaya alınacak 13 ziyaretçi, gecikmeli seyahatlerinde Singapur'dan geldikten sonra Çinli yetkililer tarafından tehlikeli maddelere karşı giyilen kıyafetler içinde karşılandı.

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Ancak Singapur'da Kovid-19 testleri pozitif çıkınca diğer iki kişinin girişi reddedildi. Halbuki tüm ekip, altın standart olan PCR testini kullanmış ve negatif çıkmıştı.

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Çin'e inen 13 kişi, virüsün kökenini araştıran bir uzman panelinden yedi kişi, DSÖ için çalışan beş uzmandan ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden bir operatörden oluşuyor. DSÖ, diğer beş uzmanın da uzaktan katıldığını söylüyor.

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Bir Çin hükümeti sözcüsü bu hafta, DSÖ ekibinin Çinli bilim insanlarıyla 'görüş alışverişinde bulunacağını' söyledi ancak kanıt toplamalarına izin verilip verilmeyeceğine dair açıklamada bulunmadı.

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DSÖ ekibinin bir kısmı bir hafta önce Çin'e gidiyordu ancak Pekin'in geçerli vize alınmadığını açıklaması üzerine geri dönmek zorunda kaldı.

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Pekin, kapsamlı bir soruşturma için uzun süredir baskıya direniyordu ve virüsün Wuhan'dan kaynaklanmayabileceği teorilerini öne sürdü, ancak DSÖ ekibine Çinli yetkililerle ancak aylarca süren görüşmelerin ardından izin verildi.

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Ekip, erken enfeksiyon kümeleriyle bağlantılı hayvan pazarını araştıracak olsa da, Donald Trump ve başka figürlerin öne sürdüğü gibi virüsün bir Wuhan laboratuvarından yanlışlıkla salınıp salınmadığını değerlendirme planları yok.

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Trump'ın önümüzdeki Çarşamba ofisten ayrılmadan önce Wuhan laboratuvarını suçlayan bir istihbarat bilgisi yayınlayacağına dair spekülasyonlar yayıla dursun, İngiltere merkezli bir uzman, enstitü için bir 'bilimsel denetim' yapmanın 'rutin bir faaliyet' olacağını söyledi.

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Komünist yöneticileri, ülke sınırları içinde enfeksiyonlarını asgariye indirmedeki başarılarıyla övünerek, Çin'i 2020'de ekonomik büyümenin tadını çıkaran tek OECD ülkesi haline getirdi.

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Ancak ABD, Çin'i ilk salgının boyutunu gizlemekle suçladı ve Çinli uzmanların araştırmanın ilk aşamasındaki şartları eleştirdi. Çin, geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana ilk resmi koronavirüs ölümünü kaydetti ve vakalar, ilk salgının sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Avustralya, Nisan ayında bağımsız bir soruşturma için çağrıda bulunduktan sonra Pekin, Avustralya sığır eti, şarap ve diğer malların ithalatını engelleyerek misilleme yaptı.

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