Son dakika... Trump, Beyaz Saray'a veda etti! İşte ilk görüntüler

'BAŞKA ŞEKİLDE YENİDEN KARŞINIZA ÇIKACAĞIM' Korona virüs için bir kez daha "Çin virüsü" nitelendirmesi yapan Trump, "Çin virüsünden en çok etkilenen insanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Başkanınız olmak hayatımı en büyük onur ve şerefiydi" dedi. Trump, "Her zaman sizin için savaşacağım, her zaman izleyeceğim, dinleyeceğim. Bu ülkenin geleceği bundan daha iyi olmadı. Yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Her şeye sahipler. En kötü tecrübelere rağmen tarihte yaşanmış zorluklara rağmen yaptıklarımız muhteşemdi. Bu aslında bir veda ama başka şekilde şekilde yeniden karşınıza çıkacağım” dedi.