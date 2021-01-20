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• 20 Ocak 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:

Son dakika... Trump, Beyaz Saray'a veda etti! İşte ilk görüntüler

Gelen son dakika haberine göre; Görevi bugün sona eren olan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldı.

• 20 Ocak 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:
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Trump, Florida eyaletine gitmek üzere sabah erken saatte Beyaz Saray’dan çıktı. Donald Trump için Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde tören düzenlendi. Trump, Joe Biden’ın yemin törenine katılmayarak ABD’de bir geleneğe daha uymamış olacak.

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Dünyanın gözü ABD'deki tarihi devir teslim törenine çevrildi. Joe Biden'ın yemin töreni, Kovid-19 salgını ve güvenlik kaygılarının gölgesi altında gerçekleşiyor. Biden yemin etmeye hazırlanırken tarihin en tartışmalı ABD başkanı olarak tarihe geçen Donald Trump kendisini bekleyen helikoptere binerek Beyaz Saray'dan son kez ayrıldı. Trump ve eşi Melania başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray’ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti. Trump helikopterle Beyaz Saray'dan ayrılarak, küçük veda töreninin gerçekleşeceği Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'ne havalandı.

3TRUMP’TAN İMALI MESAJ

TRUMP’TAN İMALI MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın yemin töreni öncesinde Beyaz Saray’dan helikopteriyle ayrıldı. Trump ayrıldıktan sonra yaptığı konuşmasında "Sadece hoşça kalın demek istiyorum. Umarım uzun süreli bir veda olmaz, birbirimizi tekrar göreceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

4BIDEN TRENLE GELMEDİ

BIDEN TRENLE GELMEDİ

ABD’nin 46’ıncı başkanı Joe Biden’ın yemin törenine damga vuran ilkler yaşandı. Joe Biden’ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinden Amtrak treniyle Washington’a gelmesi planlandı ancak, güvenlik kaygıları nedeniyle bu plan iptal edildi. Biden başkent dışındaki askeri bir üsse yemin töreninden bir gün önce öğleden sonra uçakla geldi. 36 yıllık senato kariyeri boyunca tren yolculuğunu tercih etmesiyle bilinen Joe Biden başkan yardımcısı olarak görevdeki son gününde Washington’dan ayrılırken da memleketine trenle dönmüştü.

5TÖRENE KATILAMAYANLARI TEMSİLEN 200 BİN BAYRAK

TÖRENE KATILAMAYANLARI TEMSİLEN 200 BİN BAYRAK

ABD’de 400 bin kişinin ölümüne yol açan kovid-19 salgını da yemin töreninin formatının değiştirilmesine yol açtı. Normal koşullarda, yüzbinlerce kişi yemin töreni kutlamalarına katılmak ve tarihi devir teslime tanık olmak üzere başkent Washington’a gelirken, bu kez yalnızca 2 bin kişi törenlere katılacak. Washington D.C’de National Mall olarak bilinen ulusal parkta bu kez binlerce kişi toplanamayacak. Normal koşullarda kutlama sahnelerinin yaşandığı meydan ABD Kongresi’ne saldıran gruplardan kaynaklanan tehdit yüzünden halka kapalı. Milyonlarca Amerikalı ülkede iktidarın devrine ilk elden tanık olamayacak. Öte yandan, töreni izlemek üzere parkta bulunamayacak olanları temsil etmek üzere alana 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi. Yeni göreve gelen başkan ve ailesinin geleneksel olarak yaptığı geçit töreni de bu yıl sanal ortamda gerçekleşecek.

6YEMİN METNİNDE NELER YER ALIYOR

YEMİN METNİNDE NELER YER ALIYOR?

Her yeni başkan, Anayasa Mahkemesi Başkanı huzurunda yemin ederek görevine resmen başlıyor. Başkan Anayasa’da da yer alan şu yemin metnini tekrarlıyor: “ABD’nin başkanlık görevini sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.”

7TRUMPIN VEDA KONUŞMASI

TRUMP'IN VEDA KONUŞMASI

Trump veda konuşmasında, "Çok teşekkürler. Biz de sizi çok seviyoruz. Birlikte çok fazla işler başardık. Her zaman düşüncelerimde ve dualarımda olacaksınız" dedi.

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"4 yıllık muhteşem bir süre geçirdim" diyen Trump, "Yaptıklarımız olağanüstüydü. Uzay gücü hayata geçirdik. Önemli çalışmaları hayata geçirdik. Rakamlarla bunu güzel bir şekilde dile getiriyoruz. Pandemi olmasaydı tarihte yakalanmayacak rakamlara ulaşmış olabilirdik" ifadelerini kullandı

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Trump, "Piyasalar, şu anda daha önce olduğundan pandemi öncesinin üzerine çıktı. Aslında 2 katına çıktığımızı ve yeniden inşa ettiğimizi söyleyebiliriz. Çok başarılı rakamları elde ediyoruz. Güzel neticeler elde ediyoruz. Hayata geçtiğini gördüğünüzde bizleri hatırlayacağınız ekonomi bırakıyoruz. Pandemiye rağmen tüm dünyanın etkilendiği gibi önemli yaralar aldık, fakat birçok ülke bununla baş etmeye çalışırız ekonomimiz yine de başarılı aşı ile birlikte sağlık alanında önemli adım attık. 5-10 yılımızı geri kazanmayı başladık. Pandemiye rağmen ekonomide başarılı adımlar attık" dedi.

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Başkanlık seçimlerine değinen Trump, "Göreve devam eden başkanın aldığı oy rekorudur. Bu benim için onurdur. 75 milyon oy aldık, bu tarihte bir rekordur” diye konuştu.

11BAŞKA ŞEKİLDE YENİDEN KARŞINIZA ÇIKACAĞIM

'BAŞKA ŞEKİLDE YENİDEN KARŞINIZA ÇIKACAĞIM'

Korona virüs için bir kez daha "Çin virüsü" nitelendirmesi yapan Trump, "Çin virüsünden en çok etkilenen insanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Başkanınız olmak hayatımı en büyük onur ve şerefiydi" dedi. Trump, "Her zaman sizin için savaşacağım, her zaman izleyeceğim, dinleyeceğim. Bu ülkenin geleceği bundan daha iyi olmadı. Yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Her şeye sahipler. En kötü tecrübelere rağmen tarihte yaşanmış zorluklara rağmen yaptıklarımız muhteşemdi. Bu aslında bir veda ama başka şekilde şekilde yeniden karşınıza çıkacağım” dedi.

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"Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Kongre'ye teşekkür etmek istiyorum" diyen Trump, "Birlikte güzel çalıştık. Kimsenin ummadığı kadar iş yaptık" ifadelerini kullandı.

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First Lady Melania Trump ise kısa bir açıklama yaparak, "First Lady'niz olmak hayatımın en büyük şerefiydi. Her zaman dualarımda olacaksınız" ifadelerini kullandı.

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