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• 20 Ocak 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:

Son dakika: Türk mühendisler yaptı! Suya indirildi...

Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan SAMUR, ikili nakliye takımı ile AYS70T ağırlık sınıfı, ALTAY tankını sığ derinliklerde dahi taşıyarak kullanıcının güvenini pekiştirdi.

• 20 Ocak 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
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Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan, "transformer" benzetmeleri yapılan Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, ikili nakliye takımı ile AYS70T ağırlık sınıfı, ALTAY tankını sığ derinliklerde dahi taşıyarak kullanıcının güvenini pekiştirdi.

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TSK unsurlarının nehir ve akarsuları güvenle aşmasını sağlayan ve "transformer" benzetmeleri yapılan Samur, Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olarak başarıyla görev yapıyor.

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Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, TSK'nin taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişi sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemi olarak tasarlandı.

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Samur'un, suda hafif, karada dayanıklı olması için özel malzemeler seçildi ve özel teknikler uygulandı. Samur, binlerce parçadan oluşan karmaşık bir sistem olmasına rağmen, arayüzü sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Suda ise bir "joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor.

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Milli imkanlarla tasarlanan "Samur"ların 12'sinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlanıyor.

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Sınıfındaki en hızlı hücum köprülerinden biri olan Samur sisteminde, 5-6 dakika gibi kısa sürede araçlar ayrılıp karşı kıyıya çıkabiliyor.

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Başlangıçtan itibaren tümüyle Türk mühendisler tarafından TSK'nın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda üretilen Samur, silah ve yedek parça tedariki bakımından dışa bağımlılığı azaltması yanında ekonomiye fayda sağladı. 

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Dizel motor, otomatik şanzıman, pnömatik süspansiyon sistemi ve hidrolik fren sistemi ile SAMUR Sistemi, ileri ve geri yönlerde %60 eğimde ve %30 yanal eğimde karada sürüş kabiliyetine sahip. 2 adet pompa jetinin sağladığı suda sürüş ve 360° manevra kabiliyeti var.

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Tek başına askeri yük sınıfı (AYS) 21 Paletli araç, iki adet sistemin yan yana gelerek birleşmesi ile oluşturulan ikili nakliye takımında AYS 85 Paletli araç ve üç adet sistemin yanyana gelerek rampalarından birleşmesi ile oluşturulan üçlü nakliye takımında AYS 120 Tekerlekli araç taşıma kabiliyetine sahiptir.

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12 adet SAMUR Sistemi bir araya gelerek 150 m uzunluğunda bir köprü oluşturmakta ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlamaktadır.

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Muharebe sırasında kısıtlı zamanı en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen sistem ile en fazla 10 dakikada ikili nakliye takımı kurulabilmektedir.

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SAMUR Sistemi’nde, kurtarma vinci, otomatik yangın bastıma sistemi, sabit yangın söndürme sistemi, taşınabilir yangın tüpleri ve artı basınç BK sistemi ile güvenlik önplanda tutulmaktadır.

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