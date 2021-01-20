Son dakika: Türk mühendisler yaptı! Suya indirildi...

• 20 Ocak 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
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Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan SAMUR, ikili nakliye takımı ile AYS70T ağırlık sınıfı, ALTAY tankını sığ derinliklerde dahi taşıyarak kullanıcının güvenini pekiştirdi.
• 20 Ocak 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
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Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan, "transformer" benzetmeleri yapılan Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, ikili nakliye takımı ile AYS70T ağırlık sınıfı, ALTAY tankını sığ derinliklerde dahi taşıyarak kullanıcının güvenini pekiştirdi.
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Samur'un, suda hafif, karada dayanıklı olması için özel malzemeler seçildi ve özel teknikler uygulandı. Samur, binlerce parçadan oluşan karmaşık bir sistem olmasına rağmen, arayüzü sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Suda ise bir "joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor.
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Tek başına askeri yük sınıfı (AYS) 21 Paletli araç, iki adet sistemin yan yana gelerek birleşmesi ile oluşturulan ikili nakliye takımında AYS 85 Paletli araç ve üç adet sistemin yanyana gelerek rampalarından birleşmesi ile oluşturulan üçlü nakliye takımında AYS 120 Tekerlekli araç taşıma kabiliyetine sahiptir.
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