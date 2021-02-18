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milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye sınırına 600 metre! ABD bu kez çizgiyi aştı

Gara krizinden sonra ABD Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir adım atıyor, Arap medyasının yayınladığı haber gündemi sarstı. Yerel kaynaklar, bölgede Amerikan helikopterlerinin uçtuğunu bildiriyor.

milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine Washington'dan gelen 'eğer'li yorumun yol açtığı depremin artçıları sürerken, bu kez Türkiye sınırında şimşek yüklü bulutlar çarpıştı.

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Joe Biden'ın Donald Trump'tan başkanlığı devralmasıyla Türkiye ile ilk büyük krizini yaşayan ABD, bu kez Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattında bulunan bir köye YPG'li teröristlerle birlikte bir üs kurmaya hazırlanıyor.

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Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Malikiye'de kurulacak üssü, ilk olarak Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesi duyurdu. Gazetenin kaynağı ise, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) oldu.

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Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye giriş yapan konvoyun görüntülerini yayınlayan SOHR, Ayn Divar köyünde inşa edilecek üs için ilk etapta aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 50 aracın sevk edildiğini aktardı.

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Arap medyası, ABD'nin başını çektiği uluslararası terör örgütü DEAŞ'la mücadele koalisyonun 2021'in başından bu yana Irak'tan Suriye'ye on birinci konvoyu gönderdiğini bildiriyor.

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Son konvoy Ayn Divar'daki üs için El Velid sınır kapısından geçerken, yine Arap medyasındaki haberlerde Türkiye sınırına kurulacak üssün Erbil'deki hava üssünden takviye edileceği belirtildi.

7MESAFE 600 METRE

MESAFE 600 METRE

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile işbirliği yapan ABD'nin kuracağı üs, Şırnak'ın Cizre ilçesinin hemen karşısında. Suriye'nin en doğusunda yer alan Ayn Divar köyü ile Türkiye sınır arasındaki mesafe yalnızca 600 metre.

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SOHR Ayn Divar çevresinde Amerikan helikopterlerinin uçtuğunu bildirirken, yerel medya üsse yerleşecek ABD askerlerinin insansız hava araçları da kullanacağı bilgisini verdi.

9ABD GERİ ADIM ATMIYOR

ABD GERİ ADIM ATMIYOR

ABD'nin 2015'ten bu yana YPG'li teröristlerle birlikte hareket etmesi ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'lilere binlerce TIR'lık silah yardımı, Ankara-Washington hattındaki en önemli sorun.

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Son olarak ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, YPG'nin Türkiye'nin PKK operasyonlarına karşı yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı ve teröristlerle işbirliğinin süreceğini söyledi.

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ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarının sadece DEAŞ ile mücadeleye odaklı olduğunu belirten Kirby, "Uzun zamandır dediğimiz gibi DEAŞ'ı yenmenin ve DEAŞ ile mücadelenin en iyi sürdürülebilir yolu yerel güçlerle çalışmaktır. Bizim de ana odağımız bu" dedi.

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Anadolu Ajansı muhabirinin "DEAŞ ile mücadele bu açıklamaları yapmayı meşrulaştırıyor mu?" sorusunu ise Pentagon sözcüsü Kirby, "Burada münferit gruplara girmeyeceğim. Biz Suriye'de yerel Suriye Demokratik Güçleri ile çalışıyoruz ve bu değişmedi" yanıtını verdi.

13PETROL KUYULARI TERÖRİSTLERDE

PETROL KUYULARI TERÖRİSTLERDE

Terör örgütü YPG, çatı isim olarak Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ismini kullanıyor. ABD ise altı yıldır Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara katılan YPG'li teröristlere maaş ödüyor.

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Anadolu Ajansı, Ayn Divar köyünün bağlı olduğu Malikiye'de ABD askerleriyle YPG'lilerin birlikte devriye gezdiğini görüntülemiş, teröristlerin petrol kuyularını işlettiğini bildirmişti.

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Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda onlarca terörist öldürüldü, bir mağarada 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşıldı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, "Eğer Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Türkiye, Washington'dan gelen yoruma en üst seviyeden ve en sert şekilde tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye sert çıkışının ardından bir kez daha Salı günü yaptığı konuşmada operasyona değindi ve Irak'ın kuzeyindeki harekat alanının genişleyeceğini söyledi.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Türkiye Irak'ın kuzeyindeki PKK operasyonlarının genişleyeceğine yemin etti' başlığıyla dünyaya geçtiği haberde ayrıca Türk askerinin bölgede kalıcı olacağını da vurguladı.

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20 Ocak'ta ABD'nin başına geçen yeni yönetimle Ankara arasındaki en üst düzey temas bu hafta gerçekleşti, iki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken telefonda görüştü.

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Görüşmenin ardından yapılan resmi açıklamada Washington'daki ton değişikliği hemen göze çarptı, "Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti" denildi.

21REUTERS: ABD YENİDEN GÜVENCE VERDİ

REUTERS: ABD YENİDEN GÜVENCE VERDİ

En üst düzey temasta Suriye, S-400'ler, Doğu Akdeniz, ikili ilişkiler ve terörizm gibi başlıklar gündeme gelirken, Reuters haberinin başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'evlere şenlik' yanıtının ardından ABD'nin Türkiye'ye yeniden güvence verdiğini belirtti.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise 'Türkiye ABD'yi PKK'yı desteklemekle suçluyor' başlığını kullandı, 'Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız' cümlesini aktardı.

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AP ayrıca haberinin sonunda ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilen PKK'nın 1984 yılından bu yana on binlerce insanı katlettiğini vurguladı.

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Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, 'ABD Türkiye'den gelen baskıyla PKK saldırısını kınadı' başlığını kullandı, Washington'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen baskıya boyun eğdiğini belirtti.

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'PKK'nın elindeki rehineleri öldürmesi üzerine Erdoğan'dan ABD'ye sert çıkış' başlığıyla gelişmeleri sayfasına taşıyan İngiliz The Guardian, Cumhurbaşkanı'nın ABD'yi terör örgütü PKK'yı desteklemekle suçladığını yazdı.

26WASHINGTON POST: KAYNAYAN HUSUMET PATLADI

WASHINGTON POST: KAYNAYAN HUSUMET PATLADI

Amerikan Washington Post gazetesi, haberinin ilk cümlesinde Biden yönetimiyle Türkiye hükümeti arasında kaynayan husumetin Pazartesi günü patladığını belirtti, Türkiye'nin ABD'yi suçlamasını ve büyükelçinin bakanlığa çağrılmasını aktardı.

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Fransız le Monde gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde durumu düzeltmeye çalıştığını ancak önceki açıklamadan dolayı ilişkilere hasar verildiğini yazdı.

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Foreign Policy ise Erdoğan'ın ABD'nin yorumuna tepki göstermesinin ardından, Blinken'ın tekrar güvence vermek için Çavuşoğlu'nu aradığını ve ilişkileri düzeltmeye çalıştığını söyledi.

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İsrail'in Haaretz gazetesi de Türkiye'nin ABD büyükelçisini bakanlığa çağırdığını kaydetti, 'Erdoğan Irak'taki katliamı yapan teröristleri ABD'nin desteklediğini söylüyor' başlığını attı.

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Gelişmeleri iki ayrı haberle ekranına ve sayfasına taşıyan Al Jazeera, 'ABD Türkiye ile diplomatik atışmayı yatıştırmak için çabalıyor' dedi, Ankara'nın günün erken saatlerinde Amerikan büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığını hatırlattı.

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Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonu da tıpkı Al Jazeera gibi iki ayrı haber kullandı, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi Irak'taki teröristleri desteklemekle suçluyor' başlığını tercih etti.

32KATHIMERINI: ERDOĞAN ABDYE KARŞI

KATHIMERINI: ERDOĞAN ABD'YE KARŞI

Yunan Kathimerini gazetesi haberlerinin birine 'Erdoğan ABD'ye karşı: Teröristleri destekliyorsunuz' başlığını atarken, bir diğer haberinde Ankara-Washington ilişkilerinde yeni bir safhaya girildiğini vurguladı.

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Rus Ria Novosti ise 'ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye S-400'leri bırakması için baskı yapıyor' başlığıyla yaşanan gelirime değindi, yayın organına konuşan uzmanlar Washington'ın Ankara'yı S-400'ler konusunda ikna edemeyeceğini söyledi.

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Türk-Amerikan ilişkileri ikinci Barack Obama dönemiyle birlikte bozuldu, özellikle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın YPG adıyla yapılanması ve Washington'ın teröristlere silah sağlaması ilişkilerdeki kırılma noktasına dönüştü.

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15 Temmuz darbe girişimi, Doğu Akdeniz'de açık şekilde Yunanistan'ın desteklenmesi, Donald Trump döneminde İsrail'e her istediğinin verilmesi gibi başlıklar da tansiyonun zirveye çıkmasına yol açtı.

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