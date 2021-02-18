Son Dakika: Türkiye sınırına 600 metre! ABD bu kez çizgiyi aştı

ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarının sadece DEAŞ ile mücadeleye odaklı olduğunu belirten Kirby, "Uzun zamandır dediğimiz gibi DEAŞ'ı yenmenin ve DEAŞ ile mücadelenin en iyi sürdürülebilir yolu yerel güçlerle çalışmaktır. Bizim de ana odağımız bu" dedi.