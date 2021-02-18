milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Türkiye sınırına 600 metre! ABD bu kez çizgiyi aştı
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Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda onlarca terörist öldürüldü, bir mağarada 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşıldı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, "Eğer Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Türkiye Irak'ın kuzeyindeki PKK operasyonlarının genişleyeceğine yemin etti' başlığıyla dünyaya geçtiği haberde ayrıca Türk askerinin bölgede kalıcı olacağını da vurguladı.
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