Son Dakika: Türkiye'deki altın madeniyle ilgili yeni gelişme

ŞİRKET KAP'A AÇIKLAMA YAPTI Gübretaş 3.5 milyon onsluk altın keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.