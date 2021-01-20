• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Türkiye'deki altın madeniyle ilgili yeni gelişme
Gelen son dakika haberine göre; Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunması ve bununla birlikte bölgede bin kişiye iş istihdamı sağlanacak olmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından sevindirici bir haber de geçtiğimiz günlerde Söğüt'ten gelmişti.
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ŞİRKET KAP'A AÇIKLAMA YAPTI
Gübretaş 3.5 milyon onsluk altın keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.
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Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
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