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• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye'deki altın madeniyle ilgili yeni gelişme

Gelen son dakika haberine göre; Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunması ve bununla birlikte bölgede bin kişiye iş istihdamı sağlanacak olmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından sevindirici bir haber de geçtiğimiz günlerde Söğüt'ten gelmişti.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı ve bugün yeni bir gelişme yaşandı!

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Gübretaş'ın Bilecik'teki Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından da teyit edildi.

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Gübretaş'ın Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından da teyit edildi.

5ŞİRKET KAPA AÇIKLAMA YAPTI

ŞİRKET KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Gübretaş 3.5 milyon onsluk altın keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.

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Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinin de devam ettiği bildirilmişti.

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Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

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Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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Öte yandan sahada, yaklaşık 6 milyar dolarlık rezerv açıklamasının ardından çalışmalar hızlandırılırken, güvenlik tedbirleri de artırıldı.

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Bilecik’in Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün iştiraklarından Gübretaş’a ait altın arama sahasında yapılan çalışma umut verdi.

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Gübretaş altın sahasına çok yakın olan Sırhoca köyü muhtarı Ali Özkan (48), nüfusu 40 kişiye kadar düşen köyde altın rezervi haberlerinin sevinçle karşılandığını söylemişti.

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Köyün göç veren bir konumdan artık göç alan bir konuma döneceğini ifade eden Özkan, “Köyümüzün şu anda nüfusu yok denecek kadar az. Çünkü çok göç oldu.

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Köyümüzün 22 bin hektarlık alanı var. Hayvancılık yapanlar var. Söğüt ve köyümüzün taşı toprağı altın. Altın haberini duyunca çok sevindik çünkü büyük bir istihdam yaratacak.

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Altın haberlerinden sonra telefonum hiç susmadı. Herkes muhtar olduğum için beni aradı. Köy evlerini soranlar çok oldu. Altın rezervi ile yeniden köye dönüş olacak. Topraklarımızın değeri artacak. Bu bizim için bir fırsat olacak.

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Buraya dışardan göç alacağımızı düşünüyorum. Köyün gençleri ve orta yaş grubunda bile şu anda bir madende çalışma isteği var. İnsanlarımız işsiz kalmayacak, altın madeni şirketleri de iyi maaşlar veriyorlar. İnşallah bu saatten sonra köyün daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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