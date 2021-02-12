milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
Son dakika... Turuncu gökyüzü, mavi köpek! Kar, tipi derken...
Soğuk hava dalgası ABD'den Rusya'ya, İngiltere'den Türkiye'ye Kuzey Yarımküre'de neredeyse her yeri etkisi altına aldı. Gökyüzü turuncuya boyandı, kar üstünde yürüyen mavi renkli köpekler ise şok etkisi yarattı.
milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
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Kutuplardan güneye doğru ilerleyen soğuk hava dalgası bu sabah itibariyle Türkiye'ye ulaşırken, Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkeden tüyler ürperten fotoğraflar geliyor.
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Kar yağışı görülen başkent Moskova'da nehirler dondu, batıdaki St. Petersburg'da ise Neva Nehri'nde açılan buz deliklerinde yüzenlerin fotoğraflarını Associated Press (AP) haber ajansı geçti.
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Okulların açılamadığı, koronavirüs test merkezlerinin kapatıldığı Hollanda'da ise denizler buz tuttu, AP Wadden Denizi kenarındaki Afsluitdijk'ten tamamen buzla kaplanmış iskele fotoğrafı servis etti.
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