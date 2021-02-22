milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 15:39 • Son Güncelleme:
Son dakika: Üç buçuk saatlik işkence! Polis yardıma gelmedi...
Akıllara durgunluk veren olay, Rusya'da gerçekleşti. Son dakika haberine göre, polis ekiplerinin yedi acil durum çağrısını görmezden geldiği ortaya çıkarken, genç kız, eski sevgilisi tarafındna üç buçuk saat boyunca işkenceye uğradı, sonra da ütünün kablosuyla boğularak öldürüldü.
milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 15:39 • Son Güncelleme:
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İddiaya göre bir öğrenci, polisler acil servislere yapılan yedi aramayı görmezden gelirken eski sevgilisi tarafından işkence gördü ve boğularak öldürüldü. 23 yaşındaki Vera Pekhteleva, üç buçuk saatlik saldırının ardından demir bir kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu. Vera, ilişkilerini bitirdikten sonra eşyalarını almak için eski erkek arkadaşının evine gitmişti.
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Vera'nın yardım için çaresiz çığlıklarını duyan komşular polisi aradı, ancak "aile içi anlaşmazlık" olduğu gerekçesiyle durumu kontro letmek için polis ekipleri gönderilmedi. Sibirya'nın Kemerovo kentinde gerçekleşen olayda komşukar, Vera'nın kaçmaya çalıştığını ancak cani sevgilinin onu her seferinde geri çektiğini duydu.
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Genç kızı kurtarmak için çok geç kalan komşular, Vera'nın ütünün kordonuyla boğulmuş şekilde yatarken buldu. Vera'nın cansız bedenini görünce dehşete düşen komşular, yeniden polisi aradı. Olay yerine gelen adli tıp görevlileri, Vera'nın vücudunda kafa yaraları, kesikler ve kırıklar da dahil olmak üzere 56 ayrı yara tespit etti.
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Kanyus'un “özellikle zalimce bir cinayet” işlediği için halkın öfkesi de dinmiyor. Kanyus, 20 yıl yerine en fazla 15 yıl hapis cezası ile yargılanıyor. Üstelik erken tahliye olasılığı da mümkün. Acılı anne, kararı “korkutucu, çok korkutucu” olarak nitelendirdi.
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Oksana Pekhteleva, kızı Vera'nın cansız bedeni üzerinde 56 ayrı yaranın adli delillerinin bulunmasına rağmen, iddianamede “dört kez vurulduğunu ve boğulduğunu” ifadelerinin kullanılmasından da şikayetçi oldu. Kızının üç buçuk saati askın bir süreyle dövüldüğünü ve işkenceye uğradığını söyleyen acılı anne, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Kendisi de aile içi şiddetin kurbanı olan, ünlü Rus şarkıcı Valeriya da, daha sert bir suçlama talebini destekledi, halkın da desteğini kazanan bir çağrıda bulundu.
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