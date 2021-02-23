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milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 13:09 • Son Güncelleme:

Son dakika: Ülkenin en ünlü direk dansçılarından biriydi... Evinde ölü bulundu!

Son dakika haberine göre, katıldığı yarışmalarda iki kez şampiyonluk kazanmış, İngiltere'nin en ünlü direk dansçılarından biri olan genç kadın, evinde ölü bulundu. Başarılı dansçının ölüm nedeni bilinmiyor ancak geçtiğimiz aylarda karantina sürecinin ne kadar zor olduğuyla ilgili paylaşımları ortaya çıktı.

milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 13:09 • Son Güncelleme:
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İngiltere'nin en ünlü direk dansçılarından biri olan Jess Leanne Norris, henüz 27 yaşında hayatını kaybetti. Direk dansı konusunda ülke çapında yarışmalara katılan ve bunlardan ikisinde birinci olmaya başaran başarılı dansçı Lancashire'daki evinde ölü bulundu.

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Genç dansçı, nisan ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, corona virüs pandemisi sürecinde yapılan kısıtlamalar nedeniyle kendini çok mutsuz hissettiğini yazmıştı. Kendini "yalnız ve kayıp" hissettiğini yazan 27 yaşındaki sporcunun ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, ölüm sebebine yer verilmedi.

3KARANTİNADA DEPRESYONA GİRDİ

KARANTİNADA DEPRESYONA GİRDİ

Miss Pole Dance yarışmasını iki kez kazanmayı başaran yetenekli dansçı, koronavirüs karantinası sırasında yarışmalara katılması ve antrenman yapması engellendikten sonra kendini öldürdü. Polis, 27 yaşındaki fitness eğitmeninin geçen yıl 15 Haziran'da yatak odasında asılı halde bulunmadan önce, internette kendine nasıl zarar verebileceğini araştırdığını söyledi.

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Fransa'da yaşayan annesi Alanna Norris, "Jess, kısıtlamaların dans yarışmalarına katılmasını engelleyeceğini anladığında psikolojisi bozuldu." diye konuştu. Prof. Dr. Alan Walsh, dansçının intihar sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

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Norris'in ölüm nedeninin soruşturulduğu duruşmada, 2010 yılından beri fitness eğitmeni olarak çalışan genç sporcunun, 2011 ve 2015 yıllarında Miss Pole Dance UK Şampiyonu olduğu dile getirildi.

6EV ARKADAŞINA NOT BIRAKMIŞ

EV ARKADAŞINA NOT BIRAKMIŞ

Norris, Mart 2020'de tecrit başladığından beri arkadaşı Brian Crompton ile yaşıyor ve mali durumuna yardımcı olmak için bir barda çalışıyordu. Ev arkadaşı Brian Crompton, Jess'e mesaj attı ancak yanıt alamadı. Eve geldiğinde ise genç kadının odasının kapısına asılı bir not buldu.

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Notta, "İçeri girme, polisi ara. Çok üzgünüm" yazıyordu. Brian Crompton, arakdaşının bıraktığı notu görünce yıkıldı. Kapı içeriden kilitlenmişti. Zor da olsa içeri girmeyi başaran Brian, arkadaşını hayata döndürmeye çalışsa da artık çok geçti.

8HAYRANLARINA UMUT VERMEK İSTEDİ AMA...

HAYRANLARINA UMUT VERMEK İSTEDİ AMA...

Jess Leanne Norris, 4 Nisan 2020'de yaptığı paylaşımda, "İçinde olduğumuz durumu çok zor buluyorum ... Zihinsel olarak değişime adapte olmak her zaman çok zor oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Norris sözlerine "Birçoğumuz stresli, kayıp ve yalnız hissediyoruz ... Ama lütfen yalnız hissetmeyin... Hepimiz aslın daberaberiz." diyerek devam etmiş ve hayranlarına umut aşılamaya çalışmıştı.

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Norris ayrıca, depresyon, anksiyete ve akıl sağlığıyla ilgili alıntıları paylaştığı bir Facebook sayfasına sahipti. Genç dansçının arkadaşları, Norris'in direk dansı endüstrisinde büyük bir etkisi olduğunu, henüz 15 yaşında ilk dans stüdyosunu kurduğunu söyledi.

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Katıldığı yarışmalardan ilkini 2011 yılında kazanan Jess Leanne Norris, 2015 yılında katıldığı yarışmadan da birincilikle ayrılmıştı. Jess Leanne Norris'in arkadaşları ve meslektaşları, onunla ilgili paylaşımlar yaparak genç kadının hayatını kaybetmesiyle ilgili duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

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Norris'in yüzlerce kişiye ilham kaynağı olduğunu dile getiren yakınları, onu yetenekli bir şampiyon olarak nitelendirdi.

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