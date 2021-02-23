milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 13:09 • Son Güncelleme:
Son dakika: Ülkenin en ünlü direk dansçılarından biriydi... Evinde ölü bulundu!
Son dakika haberine göre, katıldığı yarışmalarda iki kez şampiyonluk kazanmış, İngiltere'nin en ünlü direk dansçılarından biri olan genç kadın, evinde ölü bulundu. Başarılı dansçının ölüm nedeni bilinmiyor ancak geçtiğimiz aylarda karantina sürecinin ne kadar zor olduğuyla ilgili paylaşımları ortaya çıktı.
milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 13:09 • Son Güncelleme:
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İngiltere'nin en ünlü direk dansçılarından biri olan Jess Leanne Norris, henüz 27 yaşında hayatını kaybetti. Direk dansı konusunda ülke çapında yarışmalara katılan ve bunlardan ikisinde birinci olmaya başaran başarılı dansçı Lancashire'daki evinde ölü bulundu.
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Genç dansçı, nisan ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, corona virüs pandemisi sürecinde yapılan kısıtlamalar nedeniyle kendini çok mutsuz hissettiğini yazmıştı. Kendini "yalnız ve kayıp" hissettiğini yazan 27 yaşındaki sporcunun ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, ölüm sebebine yer verilmedi.
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KARANTİNADA DEPRESYONA GİRDİ
Miss Pole Dance yarışmasını iki kez kazanmayı başaran yetenekli dansçı, koronavirüs karantinası sırasında yarışmalara katılması ve antrenman yapması engellendikten sonra kendini öldürdü. Polis, 27 yaşındaki fitness eğitmeninin geçen yıl 15 Haziran'da yatak odasında asılı halde bulunmadan önce, internette kendine nasıl zarar verebileceğini araştırdığını söyledi.
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EV ARKADAŞINA NOT BIRAKMIŞ
Norris, Mart 2020'de tecrit başladığından beri arkadaşı Brian Crompton ile yaşıyor ve mali durumuna yardımcı olmak için bir barda çalışıyordu. Ev arkadaşı Brian Crompton, Jess'e mesaj attı ancak yanıt alamadı. Eve geldiğinde ise genç kadının odasının kapısına asılı bir not buldu.
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