Son dakika: Ülkenin en ünlü direk dansçılarından biriydi... Evinde ölü bulundu!

EV ARKADAŞINA NOT BIRAKMIŞ Norris, Mart 2020'de tecrit başladığından beri arkadaşı Brian Crompton ile yaşıyor ve mali durumuna yardımcı olmak için bir barda çalışıyordu. Ev arkadaşı Brian Crompton, Jess'e mesaj attı ancak yanıt alamadı. Eve geldiğinde ise genç kadının odasının kapısına asılı bir not buldu.