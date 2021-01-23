İHA
• 23 Ocak 2021 - 19:06 • Son Güncelleme:
Son dakika: Ülkeyi karıştıran adam! Rusya, ABD'yi suçladı
Rusya genelinde binlerce kişinin, muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıkması ile başlayan olaylarda tansiyon giderek yükseliyor. Polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Öte yandan yaşanan eylemler devam ederken Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğini iç işlerine müdahale etmekle suçladı
İHA
• 23 Ocak 2021 - 19:06 • Son Güncelleme:
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Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı.
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