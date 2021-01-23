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İHA
• 23 Ocak 2021 - 19:06 • Son Güncelleme:

Son dakika: Ülkeyi karıştıran adam! Rusya, ABD'yi suçladı

Rusya genelinde binlerce kişinin, muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıkması ile başlayan olaylarda tansiyon giderek yükseliyor. Polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Öte yandan yaşanan eylemler devam ederken Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğini iç işlerine müdahale etmekle suçladı

İHA
• 23 Ocak 2021 - 19:06 • Son Güncelleme:
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Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı.

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Bunun üzerinde ülke genelinde protesto çağrıları yapan Navalny destekçileri, sabah saatlerinde ülkenin en doğusundaki Vladivostok, Perm, Çitan, Krasnoyars ve Habarovks gibi büyük kentlerde sokaklara dökülerek, eylemlere başlamıştı.

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Navalny destekçileri tarafından düzenlenen gösteriler, birçok kentte devam ediyor.

4En şiddetli olaylar Moskova’da yaşanıyor

En şiddetli olaylar Moskova’da yaşanıyor

Sabah saatlerinde Rusya’nın doğusundaki kentlerde düzenlenen gösterilerin rotası, öğle saatlerinden sonra Moskova’da bulunan Puşkin Meydanı’na yöneltildi.

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Polis, meydanda toplanan göstericilere dağılmaları için çağrıda bulundu. Navalny destekçilerinin geri adım atmaması üzerine polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

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Çıkan olaylarda birçok gösterici, polis tarafından gözaltına alındı.

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Puşkin Meydanı’ndan ayrılan büyük bir grup ise yönünü kentin en büyük caddesi Nevski'ye çevirdi.

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Polis, burada yolları kapatan protestoculara müdahale ederken, özellikle metro girişlerindeki göstericilere copla müdahale etti.

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Moskova’nın bazı noktalarında polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Bazı göstericiler arbede sırasında yaralanırken, yaralıların sayısına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

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Navalny destekçileri, meydanları boş bırakmayacaklarını ve protestolara devam edeceklerini duyurdu.

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Bunun üzerine polisin Moskova’da aldığı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

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Öte yandan Navalny ekibinin hukuk birimi, polisin şu ana kadar bin 338 göstericiyi gözaltına aldığını aktardı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yapılan gösterileri destekleyen paylaşımlar yaparak, iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yapılan protesto gösterilerini desteklemek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı bildirildi.

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ABD'nin bu tür paylaşımlarla diplomatik normları çiğnediği kaydedilen açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Rusya'nın iç işlerine müdahale ediyor." ifadesi kullanıldı.

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Ayrıca açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"ABD yönetimi, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğin Amerikan toplumunda yarattığı bölünme dahil kendi sorunlarıyla uğraşmalıdır. Ahlak kurallarını görmezden gelen Amerikan diplomasisinin radikal unsurları kışkırtma çabaları, başarısızlığa mahkumdur ve ikili ilişkiler için olumsuz sonuçlar doğuracaktır."

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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, dün sosyal medya üzerinden ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı.

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