Son dakika uyarısı: 10 şehirde küresel yüksek risk

WWF- Türkiye'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin artan nüfusu ve büyüyen kentleri ile su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu, iklim değişikliğinin de etkisiyle su fakiri olma yolunda ilerlediğine dikkat çekildi. Bir nehrin kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar başından geçenleri anlatan 'Suyun Yolculuğu' belgeselinin de tanıtıldığı online toplantıda 'Su Biterse Herkes Susar' kampanyası ile karar vericiler, iş dünyası ve bireyler su kaynaklarımızı koruma seferberliğine davet edildi.