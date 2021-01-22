DHA
• 22 Ocak 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:
Son dakika uyarısı: 10 şehirde küresel yüksek risk
Gelen bir son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve NASA'nın son günlerde geçtiği kuraklık uyarılarına bir yenisi eklendi.WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Su Riski Filtresi çalışmasına göre; Türkiye'de aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerin olduğu toplam 10 kentin küresel ölçekte yüksek su riski taşıdığı açıklandı. İşte detaylar
DHA
• 22 Ocak 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:
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WWF- Türkiye'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin artan nüfusu ve büyüyen kentleri ile su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu, iklim değişikliğinin de etkisiyle su fakiri olma yolunda ilerlediğine dikkat çekildi. Bir nehrin kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar başından geçenleri anlatan 'Suyun Yolculuğu' belgeselinin de tanıtıldığı online toplantıda 'Su Biterse Herkes Susar' kampanyası ile karar vericiler, iş dünyası ve bireyler su kaynaklarımızı koruma seferberliğine davet edildi.
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SU KRİZİ KAPIDA!
Bütün bilimsel verilerin hem küresel ölçekte hem de Türkiye için su krizinin kapıda olduğunu ortaya koyduğuna işaret edilerek, şu uyarıda bulunuldu:
“Bugün artık iklim değişikliğinin etkilerini ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda ortalama sıcaklıkların artması, yağışların azalması ve kuraklık şeklinde yaşıyoruz. Musluğumuzdan akan ve kolayca erişilebilir gördüğümüz suyun değerini ne yazık ki barajlardaki su seviyeleri alarm verdiğinde fark ediyoruz."
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SULAK ALANLARIN YARISI SAĞLIKLI YAPISINI KAYBETTİ
WWF- Türkiye Başkanı Uğur Bayar, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 yılı Küresel Risk Raporu'na göre, önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya ekonomisini etkileyecek ilk beş riskin bulaşıcı hastalıklar, kitle imha silahları ile iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve su krizini de kapsayan doğal kaynak krizi olduğunu belirtti.
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10 KENT KÜRESEL YÜKSEK RİSK LİSTESİNDE
Akarsular ve göllerin sadece barındırdıkları canlılar için değil, insan için de yaşam kaynağı olduğunu belirten WWF Küresel Tatlısu Programı Başkanı Stuart Orr, WWF'in gerçekleştirdiği Su Riski Filtresi çalışmasına göre küresel ölçekte su riski yüksek şehirlerin arasında Türkiye'den 10 şehrin yer aldığını vurguladı.
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SEFERBERLİK ZAMANI
Türkiye'de susuzluğun bireyler, iş dünyası ve karar vericiler için ortak bir risk olduğunu söyleyen WWF- Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı. Doğada suyun doğduğu ve geçtiği doğal alanları koruyarak, tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, acilen damla sulamaya geçmemiz gerekiyor.
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