milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 18:19 • Son Güncelleme:
Son dakika… Uzmanlar şok içinde! Yeni varyant şimdiye dek yavaşlamalıydı ancak tam tersine…
İlk İngiltere’de görüldükten sonra dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan koronavirüs varyantları umulanın aksine daha saldırgan ve ölümcül türler olarak yayılıyor. Brezilya’nın 2 milyonluk Manaus kentini akıl almaz şekilde kısa bir sürede esir alan virüsün hızı karşısında, yetkililerin ve araştırmacıların eli ayağına dolaşmış durumda. CNN, çöken sağlık sistemi nedeniyle ortaya çıkan vahim tabloyu gözler önüne sererken, ABD’li medya kuruluşu NPR’ın haberine göre hastalığa yeniden kapılma riskini ortaya çıkaran bu yeni varyanta karşı aşıların ne denli etkili olacağına dair çarpıcı açıklamalar geldi…
milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 18:19 • Son Güncelleme:
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ANTİKORLAR ZAYIFLIYOR MU?
Bu hipotezi test etmek için Moore ve meslektaşları, virüsün önceki versiyonuyla hasta olmuş 44 kişiden kan serumu aldılar ve bu serumdaki antikorların Güney Afrika'daki yeni varyanta karşı hala çalışıp çalışmadığını kontrol ettiler. Yoksa antikorlar duyarlılıklarını mı kaybediyor?
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Virüs uzmanı Ravi Gupta, virüs ve aşı arasında artık bir "kedi fare" oyunumuz olduğunu söyledi. Gupta, virüsün aşı (ve bağışıklık sistemimiz) etrafında yollar bulduğunu ve bu nedenle üreticilerin aşıları yeniden formüle etmeleri gerektiğini söyledi (aksi takdirde iki kez enfekte olma riskini taşıyoruz).
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Başsavcı Augusto Aras'ın ofisi, Manaus hastanelerinde yaşanan oksijen kıtlığı nedeniyle yapılan uyarılara verdiği yanıttan ötürü Sağlık Bakanlığı'na, bunun yanı sıra Amazonas eyaleti valisi Lima'ya, eski Manaus belediye başkanı Arthur Virgilio Neto'ya ve şu anki belediye başkanı Almeida'ya soruşturma çağrısında bulundu.
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