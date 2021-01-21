Son dakika: Uzun süre sonra bir ilk! Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

"Şu anda hamsi çok kaliteli ve çok ucuzladı, yemelerini tavsiye ediyorum. Tezgahlarda 10- 15 liraya düştü, alma ve yeme zamanı. Bugün bu teknede 20 ton hamsi yakaladık. Burada 100'e yakın tekne var ve her tekne 20 ton değil, 10 ton tutsa çok büyük bir potansiyel oluşuyor. Bunu değerlendirmek lazım, bunun düzeltilmesini istiyoruz. Hamsi yasağı yok ülkede ve bize bu gıda lazım"