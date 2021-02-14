Son dakika: Yabancılardan flaş dolar hamlesi! İşte yeni tahmin...

Nakit fonlardan 10.6 milyar dolar, altın fonlarında 800 milyon dolar çıktı. Altın fonlarından iki aydır ilk kez sermaye çıkışı gözlendi. Aşılama sürecinin devam etmesi ve yıla yayılacak olması, hisse senetlerine ilgiyi yüksek tutuyor.