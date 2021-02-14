Zeynep Aktaş
• 14 Şubat 2021 - 06:59 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yabancılardan flaş dolar hamlesi! İşte yeni tahmin...
Gelen son dakika haberine göre; piyasalarda faizlerin yüksek seyri nedeniyle yılın en iyi fiyatlamaları yaşanıyor. TL varlıklar yabancılar için fırsat yaratınca dolar satıp TL’ye geçtiler. Peki yerli ve yabancı yatırımlar önümüzdeki günlerde dolar kurunda ne gibi değişiklikler bekliyor? İşte cevabı...
Zeynep Aktaş
• 14 Şubat 2021 - 06:59 • Son Güncelleme:
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Piyasalarda yılın en iyi fiyatlamaları gerçekleşiyor. Yüksek faiz çekim gücü oluştururken dolar/TL kuru 7.03 seviyesine geriledi. ‘Sıkı para politikası’ ile faizin cazibesi sürecektir.
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Piyasalarda faizlerin yüksek seyri nedeniyle yılın en iyi fiyatlamaları yaşanıyor. TL varlıklar yabancılar için fırsat yaratınca dolar satıp TL’ye geçtiler. Sıcak para girişi başladı. Risk primi 288 seviyesine geriledi. Dış piyasalardaki düşük faiz ve bol likiditenin etkisi ile iyimserlik korunuyor.
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Bir önceki ay beklenti 8.09 TL idi. Geçen bir ay içinde beklentinin gerilemesine rağmen hala yüksek olduğunu görüyoruz. Yabancı kurumlar içinde HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini 7.10’dan 6.50’ye indirdi. Citigroup şubatın ilk haftasında dolar/TL’nin 7.00’nin altına inmesini beklediğini vurguladı. Societe General de 6.71 beklentisini dile getirdi.
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Yabancı bu faizden yararlanabiliyor. Ancak yerli bireyseller banka mevduat oranlarının enflasyon paralelinde olması nedeniyle bu faize yönelemediği için döviz mevduatlarındaki çözülme sınırlı kalıyor.
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Yerlilerin bakışı
Yerlilerin döviz kurlarında yükseliş beklemesinin ana nedeni makro ekonomik verilerde bozulma olması ve gösterge değerlerdeki yükseliş: Enflasyon %14.97, faiz %17. Dolar/TL 7.03. Enflasyon, faiz ve dolar aynı anda yüksek. Bireyler, enflasyon karşısında paralarının erimesi nedeniyle TL’ye geçmenin avantaj yaratmayacağını düşünüyor.
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1) Yatay bir hareket yapabilir. 2) Yükselen bir üçgen oluşturabilir. Ancak şubat sonu, mart ayına kadar bir sıkışma dönemi yaşanabilir. Borsa 1.431 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yükseliş trendini koruyacaktır.
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Mevduatların yüzde 53’ü dövizde
Yerlilerin kurdaki beklentilerinin yüksek olmasını 232 milyar dolarla dövizde beklemelerinden de görüyoruz. Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 5 Şubat haftasında 2.13 milyar dolar azalarak 232.93 milyar dolara geriledi. Buna rağmen yerlilerin mevduatlarının yüzde 53’ü dövizde bulunuyor.
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Para, altın ve nakit fonlarından hisseye akıyor
Global bazda hisseler ilgi görmeye devam ediyor. Bank of America’nın raporuna göre, global hisse senedi fonlarına 10 Şubat haftasında 58.1 milyar dolar nakit girişi oldu.
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Sermaye girişinin büyük bölümü ABD hisselerine gitti. ABD hisselerine sermaye girişi bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye çıkarak 36.3 milyar doları buldu. 10 Şubat haftasında altın ve nakit fonlarından ise sermaye çıkışı yaşandı.
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