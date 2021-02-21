• 21 Şubat 2021 - 07:49 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yabancılardan flaş dolar tahmini! Değiştirdiler...
Gelen son dakika haberine göre; yabancı yatırımcıların TL iyimserliği devam ediyor. Capital Economics ve Morgan Stanley dolar için flaş bir tahminde bulundu. Peki TL değerlenmeye devam edecek mi? Dolar/TL kuru 6.98 seviyesinde. 7 liranın altında. Peki, buralarda kalıcı olabilecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
• 21 Şubat 2021 - 07:49 • Son Güncelleme:
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Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle:
Yabancı finans kuruluşlarının olumlu raporlarından sonra şimdi sıra kredi kuruluşlarında... Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit etti, kredi not görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da benzer hamleler gelebilir.
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Kasım ayından bu yana TCMB’nin attığı adımlar, enflasyon, uzun vade ve kararlılık vurgusu, piyasalarda iyimserliği getirirken yabancı sermaye girişi de başladı. Yatırım yapılabilir ülke notu olmayan Türkiye için yabancı raporların olumluya dönmesinin ardından şimdi kredi kuruluşlarının görünüm ve not değerlendirmelerinde sıra...
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Borsanın piyasa değeri yükseldi
Dolar kurunda yaşanan gerileme ve TL bazında artan hisse senedi verileri borsa şirketlerinin piyasa değerinin artmasına yol açtı. Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 2018 yılının ağustos ayında 115 milyar dolar iken şimdilerde 277 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor.
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Piyasa değeri en yüksek sanayi şirketleri
Piyasa değeri en yüksek 10 sanayi şirketi arasında 9.7 milyar dolar ile Ford Otosan ilk sırada yer alıyor. Onu Ereğli Demir Çelik (7.4 milyar dolar), Sasa Polyester (5.4 milyar dolar), İskenderun Demir Çelik( 4.8 milyar dolar), Gübre Fabrik. (3.8 milyar dolar), Tüpraş (3.7 milyar dolar), Arçelik (3.4 milyar dolar), Koza Altın (3.2 milyar dolar), Coca Cola İçecek (2.8 milyar dolar) ve Tofaş Oto. Fab. (2.7 milyar dolar) izliyor.
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Hisselerde yabancı alımı başlar mı? Bir süredir hisse senedi piyasasında yabancıların sert satışları var. Kredi notlarının yatırım yapılabilir seviyenin altına inmesinin ardından görünümlerin de negatife çevrilmesi satışların ağırlık bulmasında etkili oldu. Kredi kuruluşlarının not görünümlerinde yönelimin değişimi ve ardından gelecek bir not artırımı yabancının yurt içi piyasalarında daha aktif olmasını teşvik edecektir.
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FItch neden görünümü durağana revize etti?
1- Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı. 2- Uluslararası rezervler istikrar kazandı. 3- Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı. 4- TCMB, para politikasında sadeleşmeye gitti. 5- Risk primi düştü. 6- Sermaye girişi başladı.
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Yabancının TL iyimserliği
Yabancı yatırımcıların TL iyimserliği devam ediyor. Capital Economics, dolar/TL’nin bu yıl sonunda 6.25, Morgan Stanley ise 6.80 olması yönünde tahminde bulunuyor. Peki TL değerlenmeye devam edecek mi? Yüzde 17’lik faiz oranı yatırımcıları cezbediyor. Buna bağlı olarak 6.80 - 6.50 - 6.25 raporlarının peşpeşe geldiğini görüyoruz.
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