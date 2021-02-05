• 05 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yasa geliyor! Sona gelindi, saadet zinciri endişesi...
Kamuoyunun daha çok ‘faizsiz peşinatsız ev kampanyalarından’ bildiği şirketlere ilişkin yasal düzenleme geliyor. Düzenleme ile sayıları 857’ye ulaşan bu şirketlerin toplanan paraları farklı amaçla kullanmasının önlenmesi amaçlanıyor. Bu şirketlerin saadet zincirine benzer bir yapıya dönüşme endişesi yaşandığı öğrenildi.
• 05 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
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‘Faizsiz-peşinatsız ev-otomobil satış şirketlerinin ‘FPK’ sayısının son dönemlerde hızla artması ve bu şirketlere yönelik şikâyetlerin çoğalması üzerine çalışma başlatıldı.
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Şirketlerin amacı dışında çalışmaması ve para yatırılanların mağdur edilmemesi için, finans alt yapısı oluşturulması için taslak hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM’nin gündemine getirileceği öğrenildi. Çalışmalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da katılıyor.
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Ancak son dönemlerde bu tür şirketlerin kontrolsüz şekilde çoğaldığı, toplanan paraların amaç dışında kullanıldığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığı, aracı komisyonu olarak alınan bedellerin çok yüksek olduğu ve paranın iadesi söz konusu olduğunda yüksek kesintiler yapıldığına ilişkin şikâyetler gelmeye başladı. Mağduriyetin artması ve toplu iflasların yaşanmaması için yeni kurallar getiriliyor.
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BAKAN ELVAN: ADIM ATACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen kasım ayında, FPK sistemi ile ev-araba satışıyla ilgili çalışma başlattıklarını belirterek, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Teknik düzeyde bitirme aşamasına gelindi. Böyle bir kanun teklifi verilmesi hususunda adım atacağız” demişti.
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‘ART NİYETLİ YAPILAR ZARAR VERMESİN’
Sektörün regülasyonunu desteklediklerini ifade eden Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, “Yasal altyapı olmaması nedeniyle bazı yapılar bu sisteme zarar verebiliyor. Yıllardan bu yana bu işi yapan şirketler olarak vatandaşın mağdur edilmemesini önemsiyoruz.
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‘DÜZENLEMEYİ BEKLİYORUZ’
Çok uzun süreden beri bu işi yapan kişiler olarak, sektördeki sorunların çözümü için çalıştıklarını dile getiren Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Sektöre yeni oyuncuların girmesiyle birlikte bazı sorunlar yaşandı. Bu işin kurallara bağlanmasını istedik. Üniversiteden temsilciler, siyasiler ve uzmanlarla görüşmeler yaptık.
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