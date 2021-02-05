Son dakika: Yasa geliyor! Sona gelindi, saadet zinciri endişesi...

BDDK ile temaslarımız oldu. Yapılan çalışmayı ve taslağı destekliyoruz. Güzel bir sistem oluşturulacağına inanıyoruz. 30 yıldan beri bu işi yapan biri olarak bazı istismarlar ve şikayetler oluştu son dönemlerde. Bunların ortadan kaldırılması, Çiftlik Bank gibi nükseden sorunlar yaşanmaması için bu düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.