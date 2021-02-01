Son dakika: Yasaklar ne zaman sona erecek, tarih belli oldu mu? Sokağa çıkma yasakları ne zaman son bulacak?

YASAKLAR NE ZAMAN KALDIRILACAK? Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de başlayan aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Bir yandan vaka sayılarında istinilen rakamların Türkiye geneli 2 veya binli sayılara inmesinin ardından yasakların peyderpey kaldırılabileceği Bilim Kurulu Üyeleri tarafından ifade edilmiş bu süreçte en önemli olanın aşılamada alınacak olan yol olduğuda önemle belirtilmişti. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Kabine Toplantısı'ndan yasakların kaldırılması beklenmiyor. Yasakların kaldırılması için beklenen tarih ise 15 Mart olarak öne çıkıyor.