• 01 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yasaklar ne zaman sona erecek, tarih belli oldu mu? Sokağa çıkma yasakları ne zaman son bulacak?
Yasaklar ne zaman sona erecek sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayının başından bu yana süren sokağa çıkma yasakları halen 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. İki ay süredir devam eden koronavirüs yasakları nedeniyle vatandaşlar yasaklar ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 2021 yılının ikinci kabine toplantısının bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki Yasaklar ne zaman sona erecek, tarih belli oldu mu?
• 01 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından yeniden hayatımıza giren yasaklar Aralık ayının başına başlamıştı. Yasakların yeniden başlamasının ardından 81 ilde hafta içi akşam saat 21:00 - 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı, Hafta sonları ise Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresince en yakın market, manav, kasap ve kuruyemiş gibi dükkanlara gidiş-geliş saat 10:00-17:00 saatleri arasında serbest bırakılmıştı. Peki Yasaklar ne zaman kaldırılacak?
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YASAKLAR NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de başlayan aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Bir yandan vaka sayılarında istinilen rakamların Türkiye geneli 2 veya binli sayılara inmesinin ardından yasakların peyderpey kaldırılabileceği Bilim Kurulu Üyeleri tarafından ifade edilmiş bu süreçte en önemli olanın aşılamada alınacak olan yol olduğuda önemle belirtilmişti. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Kabine Toplantısı'ndan yasakların kaldırılması beklenmiyor. Yasakların kaldırılması için beklenen tarih ise 15 Mart olarak öne çıkıyor.
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