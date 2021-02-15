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• 15 Şubat 2021 - 07:22 • Son Güncelleme:

Son dakika... Yeni dönem başladı! Bugünden itibaren kısıtlamalar...

Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs ile mücadelede yeni dönem bugün başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'yerinde karar dönemi' ile birlikte il bazında koronavirüs kısıtlamalarında esneme ve yeni normalleşme adımları gündeme gelecek. Ayrıca İstanbul Valiliği de kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren aldığı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak kararında bir değişikliğe gitti. Bugün kar nedeniyle eğitime ara verilen iller hariç tüm yurtta köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim de başlıyor. İşte koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerinin tüm detayları...

• 15 Şubat 2021 - 07:22 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, bugünden itibaren, il bazında "7 günlük vaka" sayılarının ortalaması, canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti.    

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Sabah gazetesinin haberine göre, bu dönemin adının ise, 'yerinde karar dönemi' olduğunu belirtti. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

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Yeni dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

4KABİNE ESNEMEYİ KONUŞACAK

KABİNE ESNEMEYİ KONUŞACAK

Başta lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü Beştepe'ye çevrildi. Çarşamba günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe'de yapılması planlanıyor.

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Çarşamba günü AK Parti Ankara İl Kongresi'ne bizzat katılması planlanan Erdoğan'ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor.

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Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alman tedbirler olacak.

8MUTASYON VE AŞI ÇALIŞMALARI

MUTASYON VE AŞI ÇALIŞMALARI

Sağlık Bakam Fahrettin Koca'nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.

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Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

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Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

11KISITLAMA SAATLERİ DARALTILABİLİR

KISITLAMA SAATLERİ DARALTILABİLİR

Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor.

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Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" demişti.

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Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik ve hukuki reform çalışmalarıyla yeni anayasa süreci oluşturacak. Anayasa çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar bilgilendirmede bulunacak.

14İSTANBULDA YENİ TOPLU TAŞIMA KARARI

İSTANBUL'DA YENİ TOPLU TAŞIMA KARARI

Öte yandan İstanbul Valiliği, kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirmişti. Yasak uyarınca 20 yaş altı bireyler İstanbulkartları’yla toplu taşıma araçlarını kullanamıyordu.

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Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Valiliği ile yapılan istişareler sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı sınırının 12 yaşa indirildiğini açıkladı.

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Karadeniz, kararın 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildiğini belirterek, “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” dedi.

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Anaokulları ve köy okullarında yüz yüze eğitim de bugün başlarken Milli Eğitim Bakam Ziya Selçuk dün tüm velilere video mesajla seslendi. Eğitimin güçlendirilmesinde ailelerin desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Selçuk, çocuklar için maske ve hijyen konusunda da titiz olunmasını istedi.

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Bakan Selçuk mesajında özetle şunları söyledi: "Evleri okul haline getiren, her odayı sınıfa dönüştüren ailelerimizin çabasının da, yorgunluğunun da farkındayız. Bizler, çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sunabilmek için dünya standartlarında içerikler ve sistemler oluşturduk.

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İkinci yarıyıl eğitim programımızı güçlendirmek içinse yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte çocuklarımızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzerdi bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük bir önem taşıyor.

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Sizlerden ricam, çocuğunuzun cardı derse katılımını ve TRT EBA kanallarım takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarını güçlendirmeniz. Çocukları yüz yüze eğitime başlayan ailelerimizin hijyen kurallarına uygun bir şekilde evlatlarım okula göndermelerini, çantalarına hijyen malzemeleri ve yedek maske eklemelerini hatırlatmakta yarar var.

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Son olarak çocuklarımıza hem akademik hem sosyal destek sağlayan kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için evde kitap okuyan yetişkinler görmeleri gerektiğini de tekraren belirtmiş olalım. Yeni yarıyılın sizlere ve çocuklarımıza güzellikler getirmesi ümidiyle." Öte yandan aralarında İstanbul'un da olduğu bazı illerdeyse kar sebebiyle okullar bugün açılmayacak.

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