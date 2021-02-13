• 13 Şubat 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yeni dönem başlıyor! Artık banka ve noterlerde...
Son dakika gelen habere göre koronavirüs salgını ile birlikte önemi daha da artan dijitalleşmede vatandaşı koruyacak çok önemli uygulamalar hayata geçiyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) banka ve noterlerde kullanılması için adımlar atıldı.
• 13 Şubat 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
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Herkesi ilgilendiren değişiklikler yapılacak. Artık noterlerde POS cihazına benzer bir makine olacak. Notere gelen vatandaş bu makineden kimlik kartını geçirecek.
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