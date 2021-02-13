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• 13 Şubat 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:

Son dakika: Yeni dönem başlıyor! Artık banka ve noterlerde...

Son dakika gelen habere göre koronavirüs salgını ile birlikte önemi daha da artan dijitalleşmede vatandaşı koruyacak çok önemli uygulamalar hayata geçiyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) banka ve noterlerde kullanılması için adımlar atıldı.

• 13 Şubat 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
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Herkesi ilgilendiren değişiklikler yapılacak. Artık noterlerde POS cihazına benzer bir makine olacak. Notere gelen vatandaş bu makineden kimlik kartını geçirecek.

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Vatandaş daha sonra parmağını gösterecek. Makine, kontrol edip "Bütün bilgileriniz çıkıyor. Fotoğrafınız, parmak iziniz, doğru siz o kişisiniz" diyecek. Ondan sonra noterde işlem yapılabilecek.

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Sistemle özellikle araç, ev alım-satımlarında noterde yaşanan sahtecilik ve dolandırıcılık olayları bitirilmiş olacak. Kimse sahte kimlik ile karşısındaki dolandıramayacak. Uygulamanın benzeri bankalarda da kullanılacak.

4DEPREM İÇİN ÖZEL YAZILIM

DEPREM İÇİN ÖZEL YAZILIM

Doğal afetlerde kullanılmak üzere AFAD yazılımı geliştirildi. Bu uygulamada toplanma merkezinin neresi olduğu gibi bilgiler kişiselleştirmiş olarak indirilebilecek.

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Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre deprem olursa sistem devreye girerek, "Senin toplanma merkezin burası, bundan sonra yapman gerekenler şunlardır" diyecek.

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Bir kişi enkazın altında kaldığında onunla konuşabilme imkânı sağlanacak. En yakın ulaşabileceği telefon ona santral yapılacak, onun üzerinden mesaj atma ve konuşabilme, konum bildirme imkanı olacak.

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Türkiye'nin sokak sokak fotoğraflarının yer aldığı bu veri tabanı 112 ile entegre edilecek. Vatandaşlar nüfus idarelerine gitmeden e-evlilik uygulamasıyla işlemlerini de yapabilecek. Uygulama bu yıl başlıyor.

89.1 MİLYARLIK TASARRUF

9.1 MİLYARLIK TASARRUF

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na verdiği bilgiye göre Türkiye'de e-devlet kullanıcı sayısı 52.1 milyonu buldu.

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Bu platformda 722 kurum 5 bin 450 hizmet sunuyor. Dijitalleşme uygulamalarıyla toplam 9.1 milyar liralık da tasarruf sağlandı.

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