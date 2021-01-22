milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 18:21 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yol kenarında çırılçıplak halde bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!
Sosyal medyada 21 bini aşkın takipçisi bulunan 26 yaşındaki influencer, kayıp olarak bildirildiği 24 saatin ardından yol kenarında ölü bulundu. Daha sonra model hakkında saadet zinciri iddiaları ortaya atılmıştı. Olayla ilgili tüm gözler, genç kadının boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir yıllık kocasına çevrilmişti. Polis ise adli tıp raporunu beklediğini söyledi. Son dakika haberine göre ise beklenen adli tıp raporu nihayet açıklandı...
milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 18:21 • Son Güncelleme:
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