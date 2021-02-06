milliyet.com.tr
• 06 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Yunanistan'ın etekleri tutuştu! 'Sakın Türkiye'ye satmayın'
Provokasyonlarıyla Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli tansiyonu yükselten Yunanistan'da panik hakim. Son dakika haberine göre Başbakan Kyriakos Miçotakis, Türkiye korkusunu dün katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada da dile getirdi ve büyük endişe duyduğunu söyledi.
milliyet.com.tr
• 06 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Son Dakika Haberi: Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli tansiyonu yükselten Yunanistan, Fransa'dan Rafale alıp ABD'ye F-35'ler için talepte bulunarak Türkiye'ye karşı ciddi bir silahlanma süreci başlattı.
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos geçen ay telekonferans ile görüştüğü Alman mevkidaşı Florence Parly'den. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de AB üyesi Yunanistan’a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye’ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi.
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TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUDULAR
Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.
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Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. Tatbikatın Perşembe günü gerçekleşen bölümünde ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.
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Tatbikatı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonev birlikte izledi. Rafale jetlerinden birine binerek poz veren Yunan Bakan Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Floros, Twitter hesaplarından söz konusu kareleri paylaştı.
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Gazetecilere açıklama yapan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, tatbikatta en üst seviye olan Viper'e çıkarılan ilk F-16 savaş uçağının da test edildiğini söyledi. Mesajında Fransa'nın yanı sıra ABD bayrağı da kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı ise, "Tanagra'da bugün harika bir gün, çifte kutlama. Viper ve Rafale" diye yazdı.
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Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ileri süren yerel medya, Fransız Rafale jetlerini ilk kez kullanan Yunan pilotların savaş uçaklarına hayran kaldığını yazdı. Yerel medya, Atina'da geçen ay imzalanan 2,3 milyar euroluk anlaşmayla satın alınan Fransız Rafale jetlerinin ilk partisinin birkaç ay içinde Yunanistan'a ulaşacağını aktarıyor.
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Kathimerini gazetesi ise, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor. Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak.
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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
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Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi, her yıl 12 kaar F-16'yı en üst seviye olan Viper'e yükseltmeyi hedefliyor. Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.
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EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ
Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı. Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi beş kat artıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak.
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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.
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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.
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22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.
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