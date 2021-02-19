Son dakika: Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar resmen açıklandı! Süre uzadı...

Fesih kısıtı ve ücretsiz izinle ilgili ise ayrı bir değerlendirme yapılacak. Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada, “Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık” demişti.