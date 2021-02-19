• 19 Şubat 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar resmen açıklandı! Süre uzadı...
Son dakika gelen habere göre kısa çalışma ödeneği mart sonuna kadar uzatıldı. İşten çıkarma yasağının da uzatılması bekleniyor. Nisanda iki düzenlemenin de kaldırılması planlanıyor. Kısa çalışma ve ücretsiz izinden normale dönen işletmeler için ise 3 ay normalleşme desteği uygulanacak. İşte detaylar...
• 19 Şubat 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, çalışma hayatında normalleşme sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Buna göre, kısa çalışma uygulamasında kolaylaştırılmış dönem, nisan ayı itibarıyla bitecek.
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Fesih kısıtı ve ücretsiz izinle ilgili ise ayrı bir değerlendirme yapılacak. Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada, “Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık” demişti.
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KISA ÇALIŞMADA 1.3 MİLYON KİŞİ
Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre biteceği açıklanan kısa çalışma uygulaması, en çok başvurulan koronavirüs önlemleri arasında bulunuyor. Açıklanan son verilere göre, Ocak ayı itibariyle, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 313 bin 537 kişi bulunuyor.
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Kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerlerinin büyük bölümü hizmet sektöründe çalışmaları daraltılan veya durdurulan yerler. Mart ayı itibariyle kısıtlamaların kaldırılmaya başlamasıyla, bu işyerlerindeki çalışanların da normal çalışma düzenine dönmesi ve ücretlerini de normal olarak alması gerekecek.
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3 AY NORMALLEŞME DESTEĞİ
Kısa çalışma ve ücretsiz izinden normale dönen işletmeler içinse, normalleşme desteği uygulanacak. Nisan ayına kadar kısa çalışmadan çıkan işyerleri, 3 ay süreyle normalleşme desteği alabilecek ve nisan, mayıs ve haziran ayları boyunca, çalışanlarının işçi ve işveren prim ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Normalleşme teşviki, prim mahsuplaşması yoluyla ödenecek.
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SON TARİH BELLİ DEĞİL
Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında ise, 30 Haziran 2021’e kadar yetki alınmış bulunuyor.
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Yetkililer de, “İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması paralel giden uygulamalar... Ücretsiz izne çıkarılan kişiler için de, nakdi ücret desteği sağlanıyor. Bu üç uygulama birbirinin tamamlayıcısı. Ancak bitiş tarihleri için şimdiden bir şey söylemek mümkün değil” değerlendirmesinde bulunuyor.
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