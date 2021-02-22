Son dakika: Zamlı maaşlar ilk kez bu ay ödenecek! İki ikramiye yok sayılıyor

Ne kadar ödeme var? Evde bakım parası memur maaş katsayısına endeksli. Buna göre her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranındaki artış sonrası memur maaş katsayısı güncellenince evde bakım parası da artıyor. Geçtiğimiz yıl 1544 TL olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren 1657 TL oldu. Zamlı evde bakım paraları ilk kez Şubat ayında ödenecek. Evde bakım paraları bir ay sonra geride kalan ay için ödendiği için temmuz aylığı Şubat ayında zamlı olarak ödenmiş olacak.