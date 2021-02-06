AA
• 06 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
Stratejik önemde! Dünya çapında yöntemle yapıldı
Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde "itme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak.
AA
• 06 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
1
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Karakaya Barajı üzerinde stratejik bir konumda yer alan ve ileri mühendislik teknikleri kullanılarak yapımı tamamlanan Tohma Köprüsü bugün açılacak.
3
5
7