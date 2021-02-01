Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri Şubat ayında Alanya'da deniz keyfi
DHA
• 01 Şubat 2021 - 14:55 • Son Güncelleme:

Şubat ayında Alanya'da deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde şubat ayının ilk gününde yazdan kalma günler yaşanırken, yerli ve yabancı birçok kişi plajlara gelerek güzel havanın keyfini çıkarıp, denize girdi.

DHA
• 01 Şubat 2021 - 14:55 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Alanya'da şubat ayının ilk günü hava sıcaklığı 20 derece, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelenler güneşli havada denize girdi.

2

Bazıları sahilde spor yaparken, gelenlerin çoğunluğu plajda oturup arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.

3

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu birçok turist otel ve evlerinde vakit geçirmeyi tercih ederken, hafta içi plajlara gelerek güzel havanın keyfini sürdü.

4ALANYADA HAVA ÇOK GÜZEL

'ALANYA'DA HAVA ÇOK GÜZEL'

Her yer günlük güneşlik. Keşke hazırlıklı gelebilseydik de denize girebilseydik, o derece hava çok güzel" dedi.

5

İstanbul'dan Alanya'ya ailesiyle birlikte tatile gelen Semra Aycan (35), güzel havanın tadını çıkarabildikleri için çok mutlu olduğunu söylerken, "Bugün Alanya'da olmaktan dolayı çok mutluyuz.

6BU HAVA MÜTHİŞ BİR LÜKS

'BU HAVA MÜTHİŞ BİR LÜKS'

İki gün sonra İstanbul'a gideceğiz, oranın hava durumu da bizi heyecanlandırıyor tabii ki. Buranın keyfini çıkarmak şu anda harika.

7

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların birbirinden uzak kaldığını, ancak Alanya'da denize girebilmenin, güzel havanın tadını çıkarabilmenin müthiş bir lüks olduğunu belirten Semra Aycan, "Şu dönemde gerçekten müthiş bir lüks.

8

İnsanlar arası mesafe oldukça fazla. Buna da dikkat ettiğimiz zaman geriye güzel havanın tadını çıkarmak kalıyor, başka bir şey yok" diye konuştu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: 'Yunanistan' haczi! Türkiye'ye servet kaldı...

Son dakika: Artık son! Müthiş fırsat, bugün mesai bitimine kadar...

Son dakika haber... Hükümetten flaş 4 önemli adım! Lokanta, restoran ve kafeler..

İlk harçlığıyla aldı! Fiyatı 125 bin lira...