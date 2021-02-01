Şubat ayında Alanya'da deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde şubat ayının ilk gününde yazdan kalma günler yaşanırken, yerli ve yabancı birçok kişi plajlara gelerek güzel havanın keyfini çıkarıp, denize girdi.
DHA
• 01 Şubat 2021 - 14:55 • Son Güncelleme:
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Alanya'da şubat ayının ilk günü hava sıcaklığı 20 derece, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelenler güneşli havada denize girdi.
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Bazıları sahilde spor yaparken, gelenlerin çoğunluğu plajda oturup arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu birçok turist otel ve evlerinde vakit geçirmeyi tercih ederken, hafta içi plajlara gelerek güzel havanın keyfini sürdü.
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'ALANYA'DA HAVA ÇOK GÜZEL'
Her yer günlük güneşlik. Keşke hazırlıklı gelebilseydik de denize girebilseydik, o derece hava çok güzel" dedi.
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İstanbul'dan Alanya'ya ailesiyle birlikte tatile gelen Semra Aycan (35), güzel havanın tadını çıkarabildikleri için çok mutlu olduğunu söylerken, "Bugün Alanya'da olmaktan dolayı çok mutluyuz.
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'BU HAVA MÜTHİŞ BİR LÜKS'
İki gün sonra İstanbul'a gideceğiz, oranın hava durumu da bizi heyecanlandırıyor tabii ki. Buranın keyfini çıkarmak şu anda harika.
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların birbirinden uzak kaldığını, ancak Alanya'da denize girebilmenin, güzel havanın tadını çıkarabilmenin müthiş bir lüks olduğunu belirten Semra Aycan, "Şu dönemde gerçekten müthiş bir lüks.
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İnsanlar arası mesafe oldukça fazla. Buna da dikkat ettiğimiz zaman geriye güzel havanın tadını çıkarmak kalıyor, başka bir şey yok" diye konuştu.