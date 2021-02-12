• 12 Şubat 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:
Şubat kitap önerileri
Şubat ayı her ne kadar kısa olsa da birçok kitap okuyabilirsin bu ayda. Bu ay da senin için birçok kitap önerimiz var. İşte Şubat ayında okuyabileceğin çok özel kitaplar...
• 12 Şubat 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:
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1. Ay’ı Kim Çaldı?
Berk, bir Ay hayranı ama bir gece onu göremiyor. Astronot olma hayalleri kuran bu minik, bakalım o çok sevdiği Ay’ı bulabilecek mi?
Yazar: Helen Stratton Would
Çeviren: Derya Çebi
Çizer: Vlad Gerasimov
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
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2. Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün
Bekçi Amos sevgi dolu bir hayvanat bahçesi çalışanı. Fil, kaplumbağa, penguen, gergedan ve baykuşa çok iyi bakıyor, onlar da Amos’u çok seviyor. Ancak Bekçi Amos bir gün işe gelemiyor. Devamı kitapta seni bekliyor.
Yazar: Philip C. Stead
Çizer: Erin E. Stead
Çevirmen: Esin Uslu
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
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