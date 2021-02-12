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• 12 Şubat 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:

Şubat kitap önerileri

Şubat ayı her ne kadar kısa olsa da birçok kitap okuyabilirsin bu ayda. Bu ay da senin için birçok kitap önerimiz var. İşte Şubat ayında okuyabileceğin çok özel kitaplar...

• 12 Şubat 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:
11. Ay’ı Kim Çaldı
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1. Ay’ı Kim Çaldı?

Berk, bir Ay hayranı ama bir gece onu göremiyor. Astronot olma hayalleri kuran bu minik, bakalım o çok sevdiği Ay’ı bulabilecek mi?

Yazar: Helen Stratton Would
Çeviren: Derya Çebi
Çizer: Vlad Gerasimov
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

22. Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün

2. Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün

Bekçi Amos sevgi dolu bir hayvanat bahçesi çalışanı. Fil, kaplumbağa, penguen, gergedan ve baykuşa çok iyi bakıyor, onlar da Amos’u çok seviyor. Ancak Bekçi Amos bir gün işe gelemiyor. Devamı kitapta seni bekliyor.

Yazar: Philip C. Stead
Çizer: Erin E. Stead
Çevirmen: Esin Uslu
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

33. Vikingler (Okul öncesi)

3. Vikingler (Okul öncesi)

3 boyutlu bir kitap olan Vikingler ile tarihin bir dönemine ait detayları öğrenebilirsin. Üstelik içerisinde maketler, karton oyuncaklar ve aktiviteler de var.

Yazar: Anita Ganeri
Çevirmen: Sevgi Atlıhan
Yayınevi: İş Bankası Yayınları

44. Tavşancığı Yatağına Yatırır mısın

4. Tavşancığı Yatağına Yatırır mısın?

Bu sevimli tavşancığın uykusu gelmiş. Onu uyutmak için bakalım neler yapacaksın?

Yazar: Jörg Mühle
Çevirmen: Nurten Hatırnaz
Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları

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