Şubat kitap önerileri

2. Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün Bekçi Amos sevgi dolu bir hayvanat bahçesi çalışanı. Fil, kaplumbağa, penguen, gergedan ve baykuşa çok iyi bakıyor, onlar da Amos’u çok seviyor. Ancak Bekçi Amos bir gün işe gelemiyor. Devamı kitapta seni bekliyor.



Yazar: Philip C. Stead

Çizer: Erin E. Stead

Çevirmen: Esin Uslu

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları