İHA
• 24 Ocak 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
Son dakika: Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...
Gelen son dakika haberine göre; Bursa’nın İznik ilçesinde berberlik mesleğini bırakan bir kişi yaptığı özel ürünleri Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine gönderiyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 25 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.
İHA
• 24 Ocak 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
1
8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor.
3
5
Kuka tesbihlerinin özellikleri ve faydaları
Kuka tesbihler tropikal bölgelerde yetişmekte olan kuka ağacının Hindistan cevizine benzer olan meyvesinden yapılıyor. Günümüzde ki tesbih malzemelerinin en değerlileri arasında yer alıyor. Bu ağaç ülkemizde yetişmemekte olmasına rağmen bolca kullanılıyor.
7
9