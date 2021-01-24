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İHA
• 24 Ocak 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:

Son dakika: Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...

Gelen son dakika haberine göre; Bursa’nın İznik ilçesinde berberlik mesleğini bırakan bir kişi yaptığı özel ürünleri Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine gönderiyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 25 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.

İHA
• 24 Ocak 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
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8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor.

2Talep patlaması yaşanıyor

Talep patlaması yaşanıyor

Daha sonra tespih üretiminde ünlenen kukalardan özel tasarımlar yaparak tespihe işleyen Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine özel tespihler üretmeye başladı.

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Üzerinde pahalı yakut, zümrüt ve safir taşlarından oluşan tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan tespih ustası Mustafa Eyrikaya, “8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum.

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Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor. Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor” dedi.

5Kuka tesbihlerinin özellikleri ve faydaları

Kuka tesbihlerinin özellikleri ve faydaları

Kuka tesbihler tropikal bölgelerde yetişmekte olan kuka ağacının Hindistan cevizine benzer olan meyvesinden yapılıyor. Günümüzde ki tesbih malzemelerinin en değerlileri arasında yer alıyor.  Bu ağaç ülkemizde yetişmemekte olmasına rağmen bolca kullanılıyor. 

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Kukanın oldukça sert ve dayanaklı yapısı sayesinde yapılan tesbihler, uzun yıllar sağlamlığını sürdürmektedir, bu tesbihler ilk alındığında açık renkte olacaklardır ve kukanın kullanıldıkça kararması en önemli özelliklerindendir.

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Eğer tesbihinizin bir an önce kararmasını istiyorsanız elinizden eksik etmemeniz gerekir. Eski zamanlarda elde şekillendirilerek yapılan kuka tesbih günümüzde tezgahlarda şekillendirilerek el işçiliği ile yapılmaktadır.

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Osmanlı zamanında çok popüler olan kuka, sağlık sektöründe kullanılıyordu. Hekimler yanlarında kuka taşımaktaydı, bunun sebebi ise kukanın mikrobu uzak tutucu ve mikrop kırıcı antibakteriyel özelliği olmasıdır.

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Osmanlı döneminde kukaya verilen önemden dolayı yanında kuka taşımayan hekimler hijyenik olmadıkları gerekçesiyle saraya alınmadıkları da bilinmektedir. Bu özelliği açısından kuka tesbih kullanmak sizin içinde faydalı olacaktır. Oldukça estetik görünüme sahip olan bu tesbihler hafif yapısı ile elde rahatsız edici bir ağırlık oluşturmaz . Ayrıca kuka tesbih diğer doğal tesbihlerde olduğu gibi stres alıcı ve rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır.

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