Son dakika: Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...

Osmanlı döneminde kukaya verilen önemden dolayı yanında kuka taşımayan hekimler hijyenik olmadıkları gerekçesiyle saraya alınmadıkları da bilinmektedir. Bu özelliği açısından kuka tesbih kullanmak sizin içinde faydalı olacaktır. Oldukça estetik görünüme sahip olan bu tesbihler hafif yapısı ile elde rahatsız edici bir ağırlık oluşturmaz . Ayrıca kuka tesbih diğer doğal tesbihlerde olduğu gibi stres alıcı ve rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır.