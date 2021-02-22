AA
• 22 Şubat 2021 - 13:56 • Son Güncelleme:
Tahran'daki kayak merkezlerinde pandemiye rağmen hareketlilik yaşanıyor
Tahran'daki kayak merkezlerinde Kovid-19'a rağmen hareketlilik yaşanıyor - İran'ın başkenti Tahran'da Elburz Dağları'nın üzerine bulunan Toçal Kayak Merkezi'ni tercih eden İranlılar, merkezdeki 7 pistte kayak ve snowboard yapıyor
AA
• 22 Şubat 2021 - 13:56 • Son Güncelleme:
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen başkent Tahran'daki kayak merkezlerinden 3 bin 962 rakımlı Toçal'de hareketlilik sürüyor.
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Tahran'ın Şemiranat ilçesinde Elburz Dağları'nın üzerinde bulunan ve Tahran kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Toçal Kayak Merkezi'ne sadece teleferik ile ulaşım sağlanıyor.
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Kayak alanında sağlık kuralları, temizlik ve maske kullanımına dikkat ettiklerini dile getiren İlyasi, Toçal'ın Tahran'a yakın olması nedeniyle salgına rağmen rağbetin azalmadığını belirterek, "Toçal kayak merkezinde İran Kayak Federasyonu gözetimi altında tüm sağlık protokollerine riayet edilmektedir. Koronanın ilk günlerinde kayak yapmaya gelenler çok korkuyordu ve endişeliydi. Sağlık kurallarına riayet edildiğini gördüklerinde rahatladılar." ifadelerini kullandı.
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Kayak malzemeleri İran'da üretilmediği için pahalı
Baton, kayak ayakkabısı ve diğer kıyafetlerin İran'da üretilmediğine ve doların da yükselmesi nedeniyle fiyatların çok artığına dikkati çeken İlyasi, "Kayak malzemelerini temin etmek eskiye göre daha da zorlaştı. Önceden kayak takımı olmayan ve her şeyi sıfırdan alan birisi için maliyetli bir spor olabilir. Fakat kayaktan çok pahalı sporlar var." yorumunda bulundu.
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35 yıldır kayak yapıyor
Kayakçı Muhsin Kumayi de 35 yıldır kayak yaptığını ve Toçal'a her sene geldiğini aktararak, şunları anlattı:"Toçal, yüksekliği nedeniyle dünyadaki birçok kayak merkezinden daha erken açılıyor. Burada 7-8 ay kayak yapılabiliyor. Fırsat buldukça geliyorum. Şimdi kayak sezonu ve çok güzel bir kar var."
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