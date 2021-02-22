Tahran'daki kayak merkezlerinde pandemiye rağmen hareketlilik yaşanıyor

Kayak malzemeleri İran'da üretilmediği için pahalı Baton, kayak ayakkabısı ve diğer kıyafetlerin İran'da üretilmediğine ve doların da yükselmesi nedeniyle fiyatların çok artığına dikkati çeken İlyasi, "Kayak malzemelerini temin etmek eskiye göre daha da zorlaştı. Önceden kayak takımı olmayan ve her şeyi sıfırdan alan birisi için maliyetli bir spor olabilir. Fakat kayaktan çok pahalı sporlar var." yorumunda bulundu.