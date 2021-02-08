"Tanrıların yaşadığı yer" Teotihuacan

Teotihuacan, ya da yerel dildeki anlamıyla "tanrıların yaşadığı yer", bir bütün olarak ele alındığında Kuzey ve Orta Amerika kadar dünyanın da en önemli antik kentlerinden bir olma özelliği taşıyor. Tıpkı Mısır'daki gibi piramitleri, geniş meydanları ve daha pek çok yapısıyla Teotihuacan, bölgeyi ziyarete gelen turistleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor.