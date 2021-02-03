BBC TÜRKÇE
• 03 Şubat 2021 - 00:23 • Son Güncelleme:
Tarihi suç! Demokratlardan Trump için felaket iddianame...
ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak Kongre baskını sonrası Demokratlar, deyim yerindeyse dönemin başkanı Donald Trump'ın peşini bırakmıyor. Görevi 20 Ocak'ta Joe Biden'a devreden Trump'ı, Demokratlar'ın 'tarihi bir suç' diye nitelediği olay nedeniyle korkunç suçlamalar bekliyor.
BBC TÜRKÇE
• 03 Şubat 2021 - 00:23 • Son Güncelleme:
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ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili üyeler, eski Başkan Donald Trump'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylardan "şahsen sorumlu" olduğu için mahkum edilmesi gerektiğini söyledi.
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