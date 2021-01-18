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• 18 Ocak 2021 - 03:33 • Son Güncelleme:

Tatile çıkarken bu burçlara dikkat!

Tatile çıkacağınız seyahat arkadaşınız aslında büyük önem taşıyor. tatillerde anlaşabileceğiniz birileriyle olmak, çıktığınız geziden keyif almanızı, eğlenmenizi ve güzel anılar biriktirmenizi sağlar. Bu da aslında çıktığınız kişinin sizin karakterinizle ne kadar uyumlu olduğuyla alakalı. Astrologlara göre seyahatlerde en iyi anlaşan çiftler belirlendi. İşte tatile çıkacağınız seyahat arkadaşınız.

• 18 Ocak 2021 - 03:33 • Son Güncelleme:
1Boğa ve Balık
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Boğa ve Balık

2İkizler ve Aslan

İkizler ve Aslan

3Başak ve Akrep

Başak ve Akrep

4Yay ve Koç

Yay ve Koç

5Oğlak ve Yengeç

Oğlak ve Yengeç

6Terazi ve Kova

Terazi ve Kova

7ikizler - terazi

ikizler - terazi

8koç -aslan

koç -aslan

9boğa -yengeç

boğa -yengeç

10oğlak -terazi

oğlak -terazi

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