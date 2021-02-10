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• 10 Şubat 2021 - 16:16 • Son Güncelleme:

Tek başına ülke yönetiyor

Dünya üzerinde hiçbir devlet tanımasa da kendilerine bir ulus kurup, kendi bayrak ve dillerini oluşturan pek çok küçük ulus bulunuyor. Kendi başlarına adeta kendi devletlerini kuran bu insanlar şaşkınlık yaratıyor. İşte onlardan biri daha; Molossia

• 10 Şubat 2021 - 16:16 • Son Güncelleme:
1DERLEME - GONCA KOCABAŞ
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DERLEME - GONCA KOCABAŞ

1962 doğumlu olan Kevin Baugh ve bir arkadaşı ABD’den ayrı kendi otoritelerini kurmak istediklerinde genç yaşlardaydılar.

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İzledikleri bir filmden ilham alan Kevin Baugh bu hayalini gerçekleştirdi. 25 bin metrekarelik topraklarda ‘devlet başkanı’ olarak görev yapıyor.

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1977 yılında ABD, Nevada’da satın aldığı bu yerde kendi ülkesini kurdu. Burada liderlik yapıyor ve tüm kararları kendisi veriyor. Burası Yaklaşık 44 yıldır bağımsız bir mikro ulus.

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Turistlerin buraya gelmeleri için bir pasaport gerekiyor. Gümrükten geçmeli ve pasaportlarını da görevlilere göstermeliler. Mikro ulusu gezmek için gelenlere turlar da düzenleniyor.

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Bu turlara katılan ziyaretçiler, oldukça memnun kaldıklarını ve çok beğendiklerini de dile getiriyorlar. Resmi bir dili, pasaportu, milli marşı, bankası, hapishanesi, marketi, ve bir demiryolu bile var.

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Halihazırda 34 vatandaşı bulunan Molossia’da vatandaş olabilmeniz için tam zamanlı bir oturum yapmanız gerekiyor. Vatandaşlık başvuru ve kabulleri de yine ‘devlet başkanı’ Kevin Baugh tarafından yapılıyor.

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Fakat Molossia şu anda vatandaşlık kabul etmiyor. Dünyanın farklı yerlerinden burayı görmek için geliyorlar.

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Baugh ve ailesi buranın hayatta kalmaya devam etmesini dilediklerini ve insanlara yaratıcı ve özgürlükçü olmaları için ilham vermesini istediklerini söylüyor.

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