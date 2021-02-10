• 10 Şubat 2021 - 16:16 • Son Güncelleme:
Tek başına ülke yönetiyor
Dünya üzerinde hiçbir devlet tanımasa da kendilerine bir ulus kurup, kendi bayrak ve dillerini oluşturan pek çok küçük ulus bulunuyor. Kendi başlarına adeta kendi devletlerini kuran bu insanlar şaşkınlık yaratıyor. İşte onlardan biri daha; Molossia
• 10 Şubat 2021 - 16:16 • Son Güncelleme:
1
DERLEME - GONCA KOCABAŞ
1962 doğumlu olan Kevin Baugh ve bir arkadaşı ABD’den ayrı kendi otoritelerini kurmak istediklerinde genç yaşlardaydılar.
3
1977 yılında ABD, Nevada’da satın aldığı bu yerde kendi ülkesini kurdu. Burada liderlik yapıyor ve tüm kararları kendisi veriyor. Burası Yaklaşık 44 yıldır bağımsız bir mikro ulus.
5
6