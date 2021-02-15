DHA
• 15 Şubat 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
Tercümanlığı bırakıp bu işe başladı! Bir yıl sadece izledi...
Samsun'da uluslararası bir firmada tercüman olarak çalışan 1 çocuk annesi Derya Ayyıldız (47), merak saldığı ahşap ustalığını öğrendi, merdiven imalathanesi açtı. Özel tasarımlarla merdiven imal eden Ayyıldız, "Kadınlar yapı olarak çok güçlü karakterlere sahipler, bunu dışa vurmak gerekiyor" dedi.
DHA
• 15 Şubat 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
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Almanya'da dünyaya gelen ve 12 yıl boyunca uluslararası bir firmada tercümanlık yapan Derya Ayyıldız, evlendikten sonra Samsun’a yerleşti.
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Ahşap ustalığına merak salan ve işi öğrenen Ayyıldız, merdiven imalathanesi açtı. Ustalarıyla ahşap merdiven imal eden Ayyıldız tasarımları ile dikkat çekiyor. 3 yıldır ahşap ustalığı yapan Derya Ayyıldız, işlerini her geçen gün büyütüyor.
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