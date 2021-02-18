• 18 Şubat 2021 - 14:12 • Son Güncelleme:
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılınışı detayları...
Tesbih namazı ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılıyor. Bugün yılın ilk kandili olan Regaip Kandili idrak ediliyor. Kandil günlerinde kılınan tesbih namazının kaç rekat olduğu ise merak konusu oldu. Peki tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
• 18 Şubat 2021 - 14:12 • Son Güncelleme:
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Tesbih namazı nasıl kılınır? sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tesbih namazı bir kez de olsa kılınması tavsiye edilen namazlar arasında yer alıyor. Regaip Kandili'nin gelmesiyle beraber tesbih namazı kılınışı araştırmaları hız kazandı. Peki tesbih namazı kaç rekat kılınır?
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TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).
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