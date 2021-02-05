Tescilli Siirt battaniyesi dünyaya açıldı!

"PORTRE, LOGO GİBİ ÇALIŞMALAR DA YAPIYORUZ" 31 yıllık usta Adnan Evin de dededen kalma mesleği sürdürdüklerini belirtti. Bu sanatı biraz daha geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Evin, "Portre, logo gibi çalışmalar da yapıyoruz." diye konuştu.