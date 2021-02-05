AA
• 05 Şubat 2021 - 11:57 • Son Güncelleme:
Tescilli Siirt battaniyesi dünyaya açıldı!
Tiftikten üretilen ve 18 yıl önce tescillenen Siirt battaniyesi, kentte faaliyet yürüten merkezde TSE standartlarında ilmek ilmek dokunuyor. Belçika başka olmak üzere Fransa, İsveç, Amerika ve Katar'a ihraç ediliyor.
AA
• 05 Şubat 2021 - 11:57 • Son Güncelleme:
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Tiftikten üretilen ve 18 yıl önce tescillenen Siirt battaniyesi, kentte faaliyet yürüten merkezde TSE standartlarında ilmek ilmek dokunuyor. Belçika başka olmak üzere Fransa, İsveç, Amerika ve Katar'a ihraç ediliyor.
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