Türkiye bunu bekliyor! Sona gelindi...

Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimine ulaşılacak.