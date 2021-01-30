DHA
• 30 Ocak 2021 - 13:36 • Son Güncelleme:
Türkiye bunu bekliyor! Sona gelindi...
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasında sona gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı sahasında incelemelerde bulundu.
DHA
• 30 Ocak 2021 - 13:36 • Son Güncelleme:
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Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.
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PROJEDE SONA GELİNDİ
Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gece gündüz sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor. 152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak.
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BAKANLARDAN İNCELEME
Baraj projesinde gövde inşaatında sona gelinmesi dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek, baraj sahasında incelemelerde bulundu. Bakanlar, şantiye alanında basına kapalı toplantı gerçekleştirip, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakanların, ilçenin yeri yerleşim yerindeki çalışmaları da yerinde inceleyip, açıklamalarda bulunacağı belirtildi.
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GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİT
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.
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