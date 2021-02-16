Türkiye için çok önemli ve tarih verildi! Dünyada böylesi yok

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin tamamı Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlandığında, Marmara Bölgesi'ni çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek. Çanakkale Boğazı'nda inşası süren köprü de Türkiye sınırları içinde Avrupa'yı Asya'ya, diğer bir ifadeyle Trakya'yı güneye, Ege ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak zincirin en önemli halkası olarak bu ağa dahil edilecek.