AA
• 16 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
Türkiye için çok önemli ve tarih verildi! Dünyada böylesi yok
Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı, "kedi yolunun" tamamlanmasının ardından deniz üstü çalışmalarla devam ediyor.
AA
• 16 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı, "kedi yolunun" tamamlanmasının ardından deniz üstü çalışmalarla devam ediyor.
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Mühendis, teknisyen ve işçiler, iki yakayı birbirine bağlayan çalışma platformu olan bu yolda, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarını sürdürüyor. Dev yapı, Malkara-Çanakkale Otoyolu'na bağlanarak 101 kilometrelik güzergahın en önemli parçası olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol; 4 viyadük, 12 kavşak, 55 köprü ve üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 238 menfez, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 7 ücret toplama istasyonunu kapsayacak.
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin tamamı Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlandığında, Marmara Bölgesi'ni çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek. Çanakkale Boğazı'nda inşası süren köprü de Türkiye sınırları içinde Avrupa'yı Asya'ya, diğer bir ifadeyle Trakya'yı güneye, Ege ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak zincirin en önemli halkası olarak bu ağa dahil edilecek.
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Ayrıca, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk sürelerinin azalması, yük taşıyan araçların ithalat ve ihracattaki zaman maliyetinin düşmesi sağlanarak, çevredeki komşu ülkelerle ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşimin artırılması öngörülüyor. Avrupa ülkeleri ile mesafenin kısalmasının turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunması, Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin daha da ivme kazanması bekleniyor.
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