Türkiye onları konuşuyor! 100 bin lira aldılar...

"BU KONUDA ÇOK MUTLUYUM HEM HALKIMIZA, HEM DE DEVLETİMİZE DESTEK ÇIKIYORUZ" Okul öğrencilerinde 18 yaşındaki Hasan Mensur Ceylan, "Okulumuzda gövde makinesi ve lastik atma makinesi var. Öğretmenlerimiz bizim sağlık tedbirlerimiz açısında gövde makinelerini kendileri çalıştırıyorlar ama lastik makinelerini biraz öğrencilere devredebiliyorlar. Çünkü biraz daha basit. Ben elektrik-elektronik endüstriyel kontrol bakım onarım alanında okuyorum. Buralara gelmemi öğretmenlerime borçluyum. Öğretmenlerim bana çok katkı yaptı. Onlar sayesinde hem okulumuzda maske makinesi üretiyoruz, hem de maske üretimi yapıyoruz. Bu konuda çok mutluyum hem halkımıza, hem de devletimize destek çıkıyoruz. Bu çok güzel bir duygu, en azından halkımıza, kendi toplumumuza güzel bir şey yapıyorsak ne mutlu bize, mutluyum, sevinçliyim" şeklinde konuştu.