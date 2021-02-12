Türkiye'de benzeri yok! Aydın'da bulundu, Roma'daki Kolezyum'a benziyor

Biz bunu Roma'da bulunan kolezyum yapısına benzetiyoruz. Müze müdürlüğü koordinatörlüğünde çalışmaya başladık. Birkaç ay içerisinde ciddi bir yol aldık. Nazilli Belediyesi'nin de çok ciddi destekleriyle yapıyı temizledik. Ortaya çıkardığımız şu anki çalışmanın durumu bizi çok mutlu etti. Toplam 70 dönüm civarında arazi kamulaştırması var ve bu süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Birkaç ay içinde kamulaştırma da tamamlanmış olacak.