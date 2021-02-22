Türkiye'de bir ilk! Dünyayı 4 kez dolaşacak büyüklükte...

DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK KADAR TEL KULLANILACAK ‘1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 tane tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturmak için her biri 4 bin 330 metre uzunluğunda 296 tane çelik kablo çekileceği için toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanılmış olacak. Çelik kablolarda kullanılan tel uzunluğunun çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşması anlamına geliyor.