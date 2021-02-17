Türkiye'de koronavirüsün en az görüldüğü il!

"Hastane imkanlarımızı zorlayan bir durumla karşı karşıya kalmadık. Son dönemde bu kısıtlamaların elbette çok faydası oldu. En son Sağlık Bakanı'mız tarafından açıklanan rakamlara göre 100 binde 7,82 gibi bir ortalama ile Türkiye'de en az vaka olan il olduk. Açıklamanın ardından arkadaşlarımızla toplandık ve dedik ki 'Bundan sonra sorumluluk çok daha fazla çünkü rakamlar epeyce baskılandı, düşürüldü'. Kesinlikle tekrar yükselmemesi için daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini belirttik. Daha fazla denetim yapmaya, vatandaşlarımızı bu konuda daha çok bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye ve yönlendirmeye, maske, mesafe ve hijyen konularında sürekli hatırlatmalarda bulunmamız gerektiğine inanıyoruz.