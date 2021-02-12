Türkiye'de örneği yok! Bir dönem kapanıyor

Herkes kendi payına göre ekim yapıyor. Kimi 100 dönüm kimi 500 dönüm ekiyor. Biz kuyuları kapatırsak dönüm başı 100-150 kilo alırız. Eğer su gelirse en az 750-800 kilo buğday kaldıracağız. Mısır da öyle olur. Yıllık 2 ürün kaldıracağız" dedi.