DHA
• 12 Şubat 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
Türkiye'de örneği yok! Bir dönem kapanıyor
Mardin'e, Atatürk Baraj Gölü'nden Ceylanpınar üzerinden su getirecek, 'bereket kanalı' olarak adlandırılan 221 kilometrelik sulama kanalının büyük bölümü tamamlandı.
DHA
• 12 Şubat 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
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Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, projenin faaliyete geçmesiyle hem ürün bazında hem de verimlilik oranında kalitenin artacağını belirterek, "Bu da çiftçimizin tabi ki zenginleşmesine, bölgenin refahına yol açarak, huzuru artıracak" dedi.
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TARİHE KARIŞIYOR
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen projeyle Atatürk Baraj Gölü'nden Ceylanpınar üzerinden su getirecek olan 221 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun sulama kanalının büyük bölümü tamamlandı. Buna göre kuyulardan elektrikle su çekmek bu bölgede tarihe karışıyor.
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Bitirilmesi 2024'e hedeflenen, son 40 kilometre kalan ve 'bereket kanalı' olarak adlandırılan kanalla Mardin ovasında 2 milyon dönümün üzerindeki tarım arazisi suyla buluşturulacak.
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'HEM ÜRÜNDE HEM VERİMDE KALİTE ARTACAK'
Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, Mardin'in bereketli topraklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden biri olduğunu ve sulama kanalının tamamlanmasıyla hem ürün bazında hem de verimlilik oranında kalitenin artacağını belirterek, şöyle konuştu:
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Birinci üründe buğday ikinci ürün mısır ya da pamuk eken çiftçiler, 140-150 bin TL arasında elektrik borcu ödemektedir. Ancak kanalın bitirilmesi halinde çiftçimizin ödeyeceği tutar 15-20 bin lira arasında olacak. Bu da çiftçimizin tabi ki zenginleşmesine, bölgenin refahına yol açarak, huzuru artıracak. Sulama yapılan arazide ne olur?
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"Şu an susuzluk nedeniyle büyük bir verim kaybı yaşıyoruz. Mardin bölgesine bu baraj suyu geldikten sonra bütün Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak buğdayı yetiştirebiliriz. Bunun için bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Kalite olarak zaten kalite artışı olacak, verim olarak da dönüm başına 400 kilo alıyoruz.
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