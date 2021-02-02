• 02 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:
Türkiye'den 'savunma' atağı! Hız kesmedi...
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SSB Başkanı İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNS Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların teslimatlarına devam edildiğini açıkladı.
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KAPLAN STA; muhabere ağırlığına bağlı olarak 21 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Araç farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahip.
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KAPLAN STA; paletli, 5 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip. Gelişmiş süspansiyon palet sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlandı. Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan hidrolik rampa veya rampa üzerindeki personel kapısı ile sağlanıyor.
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KAPLAN STA aracının gövdesi, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Gövde; su sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz contalıdır. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda bulunur. Geriye kalan arka kısımda ise nişancı yardımcısı ve ilave personel bölümü yer alıyor.
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PARS 4X4; 25 Bg/ton gücündeki araç, düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahip. 4 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilyor.Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise, arkasında konumlandırılan iki adet pervane/uskur ile sağlanıyor.
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Yere yakın ağırlık merkezi, tam bağımsız süspansiyon sistemi, ABS destekli hidrolik disk frenleri, düşük yer basıncı, arttırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları, azaltılmış kırılma açısı ile her türlü zorlu arazide hareket edebilmektedir. %70 dik eğim tırmanabilen , %40 yan eğimde tutunabilen PARS 4X4, 40 cm dik engelleri de kolaylıkla geçebiliyor. Aracın önünde yer alan hidrolik kurtarma vinci sayesinde, ihtiyaç halinde kendini kurtarma özelliğine sahip.
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PARS 4X4’ün hareket kabiliyeti, merkezi lastik şişirme sistemi ile arttırılmış olup, lastik içi katı disk sistemi sayesinde “Patlak Gider” (Run Flat) özelliğine de sahiptir. Balistik gereksinimlere uygun olarak tasarlanan balistik korumalı camlar aynı zamanda sürücü ve araç içeresindeki tüm personele çok geniş bir görüş açısı sağlamaktadır.
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PARS 4X4, entegre gece ve gündüz kameraları sayesinde karanlık ortamlarda dahi sürücü ve komutana kullanım kolaylığı sağlıyor. Sürücü, komutan ve nişancı için özel olarak geliştirilen kumanda ve ikaz panelleri ile yükseklik ayarlı mayın koruma koltukları; farklı ölçü ve donanımlardaki askeri personelin ihtiyaçlarına göre tasarlandı.
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