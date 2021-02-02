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• 02 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:

Türkiye'den 'savunma' atağı! Hız kesmedi...

Türkiye'nin "yeni nesil tank avcıları" hız kesmedi! Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNS Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların teslimatlarına devam ediliyor.

• 02 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:
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SSB Başkanı İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNS Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların teslimatlarına devam edildiğini açıkladı.

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KAPLAN-STA'lar ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak öne çıkıyor. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform tasarımına sahip.

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Tanksavar silah sistemi taşıması için geliştirilen KAPLAN-STA, dünya ordularındaki benzerleri arasında en moderni olmakla birlikte, mayın ve zırh korumasına sahip; düşük ağırlığı sayesinde, farklı görevlerde de kullanılabilecek bir platform olarak tasarlandı.

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KAPLAN STA; muhabere ağırlığına bağlı olarak 21 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Araç farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahip.

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KAPLAN STA; paletli, 5 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip. Gelişmiş süspansiyon palet sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlandı. Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan hidrolik rampa veya rampa üzerindeki personel kapısı ile sağlanıyor.

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Güç grubunun bakım ve onarımı, kabine erişim sağlayan araç içerisindeki ve ön kısımdaki kapaklar aracılığı ile yapılıyor. Araç içerisinden izole edilmiş ve zırh plakasıyla ayrılmış iki adet zırhlı yakıt tankı, ağırlık dengesi ve personel güvenliği açısından aracın arka tarafında yer alıyor.

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KAPLAN STA, amfibi özelliğine sahip sınıfındaki az sayıdaki araçlardan biridir. Araç arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yapmaya izin veriyor. Bununla birlikte kullanıcıya su kenarında hiçbir hazırlık yapmadan suya girebilme imkânı da veriyor.

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KAPLAN STA aracının gövdesi, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Gövde; su sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz contalıdır. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda bulunur. Geriye kalan arka kısımda ise nişancı yardımcısı ve ilave personel bölümü yer alıyor. 

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Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur. Sürücünün karanlıkta araç kullanımına imkan sağlayan sürücü termal kamera sistemi de mevcuttur.

10PARS STA

PARS STA

PARS 4X4; İleri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araçtır. Araç tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek şekilde kurgulandı. 

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PARS 4X4; 25 Bg/ton gücündeki araç, düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahip. 4 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilyor.Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise, arkasında konumlandırılan iki adet pervane/uskur ile sağlanıyor.

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Yere yakın ağırlık merkezi, tam bağımsız süspansiyon sistemi, ABS destekli hidrolik disk frenleri, düşük yer basıncı, arttırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları, azaltılmış kırılma açısı ile her türlü zorlu arazide hareket edebilmektedir. %70 dik eğim tırmanabilen , %40 yan eğimde tutunabilen PARS 4X4, 40 cm dik engelleri de kolaylıkla geçebiliyor. Aracın önünde yer alan hidrolik kurtarma vinci sayesinde, ihtiyaç halinde kendini kurtarma özelliğine sahip.

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PARS 4X4’ün hareket kabiliyeti, merkezi lastik şişirme sistemi ile arttırılmış olup, lastik içi katı disk sistemi sayesinde “Patlak Gider” (Run Flat) özelliğine de sahiptir. Balistik gereksinimlere uygun olarak tasarlanan balistik korumalı camlar aynı zamanda sürücü ve araç içeresindeki tüm personele çok geniş bir görüş açısı sağlamaktadır.

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PARS 4X4, entegre gece ve gündüz kameraları sayesinde karanlık ortamlarda dahi sürücü ve komutana kullanım kolaylığı sağlıyor. Sürücü, komutan ve nişancı için özel olarak geliştirilen kumanda ve ikaz panelleri ile yükseklik ayarlı mayın koruma koltukları; farklı ölçü ve donanımlardaki askeri personelin ihtiyaçlarına göre tasarlandı.

15OMTAS ORTA MENZİLLİ TANKSAVAR SİLAH SİSTEMİ

OMTAS ORTA MENZİLLİ TANKSAVAR SİLAH SİSTEMİ

OMTAS, muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabiliyor.

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OMTAS Silah Sistemi; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşuyor.

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Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırıyor. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahip.

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Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı OMTAS Füzesi’nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor.

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