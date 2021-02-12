• 12 Şubat 2021 - 13:20 • Son Güncelleme:
Üç Aylar ne zaman başlıyor? İşte Üç Aylar takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan ayında yapılacak ibadetler 2021
Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Aynı zamanda Müslüman vatandaşlar 2021 üç aylar takvimini araştırdıkları yanı sıra üç aylar fazileti, duası, yapılacak ibadetlerin ne zaman ve nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylar başlangıcına yönelik bilgiler...
• 12 Şubat 2021 - 13:20 • Son Güncelleme:
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2021 Yılının mübarek üç ayları ne zaman başlayacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar için büyük gün geldi çattı. 2021 Üç aylar takvimini haberimize ekledik. Aynı zamanda haberimizin devamında üç aylar mesajlarına, üç aylar faziletine, duasına ve üç aylarda yapılacak ibadetleri derledik. Peki üç aylar 2021 ne zaman başlıyor?
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2021 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı.Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.
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ÜÇ AYLAR DUASI
Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır."Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."
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ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER
Üç aylarda en faziletli olan ibadetlerden birisi oruç tutmaktır. Oruç tutarak hem gün boyunca yaptığımız ibadetlere anlam yükler hem de diğer insanları daha iyi anlarız. Dinimizde belirli bir zamanda tutulan oruç sadece Ramazan ayına özeldir, yani bunun dışında üç aylar adı altında bir oruç şekli bulunmamaktadır. Ramazan ayının dışındaki üç aylarda oruç tutulmalıdır, fakat tamamı oruçlu geçirilmelidir diye bir hadis-i şerife rastlanmamıştır.Üç aylar Müslümanların kendilerini temizleme, toparlama ve iyileştirme ayı olduğundan dolayı yapılan ibadetler de bu yöndedir. Bu ayda bol bol okumalar yapılmalıdır. Dinimizle alakalı bir İlmihal alarak okuyabilir ve bilmediğiniz konularda bilgiler alabilirsiniz. Bu kitaplardan öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtabilirsiniz.Beş vakit namaz üç ayları içerisinde farz kılınmıştır. Öncesinde namazını kılamayan kişiler bu ay içerisinde namaza başlamalı ve sonrasında da devam ettirmelidir. Kişi Zekâtını, Kur’an’a, sünnete ve fıkha uygun bir şekilde ihtiyacı olan kişilere vermelidir. İhtiyacı olan kişilere yardım etmek de bir çeşit ibadet yerine geçmektedir.Üç aylar içerisinde iyi insan olunmalı ve israftan kaçınılmalıdır. Küsler varsa barıştırılmalı ve araları yapılmalıdır.Üç aylar boyunca Peygamberimizin yaptığı dualar tekrar edilmeli ve benimsenmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu aylar boyunca yaptığı dua şu şekildedir: “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl; Şehr-i Ramazan’ı affımıza vesile eyle.”Üç aylar boyunca bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı ve mümkünse okuyan kişiler dinlenmelidir. Allah’a olan bağlılık duyguları yenilenmeli ve kuvvetlendirilmelidir. Bu ay boyunca Efendimize salat ve selamlar getirilmeli ve O’nun şefaati ümit edilmelidir.
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