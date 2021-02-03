• 03 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
Uçsuz bucaksız bir dünya Sibirya
Ural Dağları'ndan neredeyse Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan Sibirya, Türklerin tarih sahnesine ilk çıktığı coğrafya olarak da biliniyor. Zengin yer altı kaynakları sayesinde günümüzde Rusya ekonomisinde büyük öneme sahip olan Sibirya, 13 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Dünyada en çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü bölgelerden biri olan Sibirya, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir görselliği sahip.
• 03 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
1
Sibirya, yüzölçümü bakımından Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alan Kanada'nın toplam alanından daha büyük bir coğrafyaya yayılmakta. Tarihi Sibirya bölgesinin yanı sıra Ural Dağları'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar yayılan geniş araziyi kapsayan günümüz Sibirya toprakları toplamda 13 milyon kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda. Diğer bir kıyaslamayla Sibirya tek başına tüm Avrupa kıtasından daha geniş bir coğrafyayı teşkil etmekte.
2
Tarihsel olarak Baykal Gölü ve etrafındaki toprakları kapsayan Sibirya, Türklerin ilk yaşadıkları coğrafya olarak bilinmekte. Bu bölge, Çin kaynaklarında ve çeşitli bilimsel araştırmalarda Türklerin atalarının yaşadığı ormanlık alanlar olarak bilinmekte. İlk Türkler, bu coğrafyadan Çin, Orta Asya ve Avrupa'nın içlerine doğru tarih boyunca yayılmıştır.
3
5
Oldukça geniş bira araziyi kapsayan Sibirya, Dünyanın en yoğun ormanlık bölgelerine de ev sahipliği yapmaktadır. Kuzeyinde ince yapraklı ağaçların sıklıkla görüldüğü Sibirya'da, coğrafyanın güneyine doğru inildikçe geniş yapraklı ağaçların hakimiyeti başlar. Bölge aynı zamanda çok sayıda akarsuya da ev sahipliği yapmaktadır.
7
9
11